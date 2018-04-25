В Краснодаре пройдет фестиваль светящихся шаров
Он состоится 5 и 6 мая на стадионе «Труд» на улице Береговой.
Он состоится 5 и 6 мая на стадионе «Труд» на улице Береговой.
По словам организаторов, подобный фестиваль в краевой столице проводится впервые. Материал, из которого выполнены шары, не раскрывается. Зрителям обещают световое шоу, флешмоб, конкурсы в сопровождении живой классической музыки.
Начало мероприятия в 21:00. Вход свободный, сообщают организаторы фестиваля на своей странице в соцсети.