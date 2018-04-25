Экологи окончательно запретили строительство мусорного полигона под Воронежем

Источник: Вести - Воронеж

Специалисты департамента побывали на месте и убедились, что в заброшенных карьерах не проводятся никакие работы. Причин для отказа оказалось достаточно — это и недовольство местных жителей, и близость аэродрома ВАСО. К тому же объект отсутствует в территориальной схеме обращения с отходами, а всего в 4 км от него находится лицензированный полигон ТБО.

— Все работы и инженерные изыскания, которые связаны с созданием объектов по размещению и обезвреживанию отходов должны пройти государственную строительную экспертизу и экологическую экспертизу. Эти два ключевых момента не были учтены, что послужило одной из причин отказа владельцам участка, — рассказал глава департамента природных ресурсов и экологии Алексей Карякин.

Несколькими днями ранее врио губернатора Александр Гусев заявил, что полигона твёрдых бытовых отходов вблизи посёлка Бабяково не будет. Тогда же предприниматели сообщили, что последнее слово должно остаться за экологами. Вероятно, бизнесмены ждали другого решения департамента.

О планах создать мусорный полигон мощностью более 1 млн кубометров вблизи Бабяково заявили ещё в 2015 году. Ключевым препятствием для запуска проекта было соседство участков под полигон с воронежским аэропортом и аэродромом ВАСО. Согласно федеральному законодательству, вблизи подобных объектов не могут находиться места привлечения птиц.