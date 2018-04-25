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13:09 (мск), источник: Интерфакс

Минздрав РФ выступил против возвращения комнат для курения в аэропорты

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU — Минздрав России выступает против разрешения организации специально оборудованных мест для курения в аэропортах, так как это негативно скажется на здоровье некурящих граждан и нарушит их конституционные права.

«Реализация нововведений может повлечь за собой нарушение прав граждан на благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и охрану здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака в помещениях аэропортов, что противоречит положениям статьи 55 Конституции Российской Федерации», — говорится в сообщении Минздрава, поступившем в «Интерфакс».

По данным ведомства, целый ряд международных исследований, проведенных в крупных аэропортах, показывает, что уровень загрязнения воздуха опасными твердыми микрочастицами размером меньше 2,5 микрометров, выделяющимися при курении, в 14 раз выше в помещениях рядом с курительными комнатами, нежели в аэропортах, где курение полностью запрещено.

«Это говорит о значительном токсичном воздействии табачного дыма за пределами курительных комнат», — подчеркнули в Минздраве.

«По данным Международной конфедерации обществ потребителей, исследование, проведенное в курительных комнатах в российском аэропорту “Шереметьево” до их демонтажа, показало, что уровень загрязнения твердыми микрочастицами в помещениях рядом с курительными комнатами в 4−6 раз превышал уровень, рекомендованный стандартом качества воздуха Всемирной организаций здравоохранения, а в самой курительной комнате — в 55 раз», — говорится в сообщении.

Ранее во вторник комитет Госдумы по транспорту и строительству поддержал инициативу о разрешении организации специально оборудованных изолированных мест для курения в аэропортах, выдвинутую депутатом от «Единой России» Сергеем Боярским. Комитет является соисполнителем по законопроекту, окончательную резолюцию к первому чтению должен вынести Комитет по охране здоровья.

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