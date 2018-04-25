Минздрав РФ выступил против возвращения комнат для курения в аэропорты

«Реализация нововведений может повлечь за собой нарушение прав граждан на благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и охрану здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака в помещениях аэропортов, что противоречит положениям статьи 55 Конституции Российской Федерации», — говорится в сообщении Минздрава, поступившем в «Интерфакс».

По данным ведомства, целый ряд международных исследований, проведенных в крупных аэропортах, показывает, что уровень загрязнения воздуха опасными твердыми микрочастицами размером меньше 2,5 микрометров, выделяющимися при курении, в 14 раз выше в помещениях рядом с курительными комнатами, нежели в аэропортах, где курение полностью запрещено.

«Это говорит о значительном токсичном воздействии табачного дыма за пределами курительных комнат», — подчеркнули в Минздраве.

«По данным Международной конфедерации обществ потребителей, исследование, проведенное в курительных комнатах в российском аэропорту “Шереметьево” до их демонтажа, показало, что уровень загрязнения твердыми микрочастицами в помещениях рядом с курительными комнатами в 4−6 раз превышал уровень, рекомендованный стандартом качества воздуха Всемирной организаций здравоохранения, а в самой курительной комнате — в 55 раз», — говорится в сообщении.