Отчислено более сотни студентов, поступивших по поддельным сертификатам в медвуз Астаны

Этот документ дает привилегии при зачислении.
Проверки в медицинском университете «Астана» начались осенью прошлого года после жалобы студентов, своими силами сдавших все экзамены.
После двух проверок министерства образования и науки руководство ВУЗа отчислило 117 студентов.
Все они предоставили поддельные сертификаты IELTS для того, чтобы поступить на программы послевузовского образования.
После первого контроля МОН поручил медуниверситету принять меры к тем, кто нарушил закон. Все материалы вуз направил в ДВД, но обладателей подложных документов сразу не исключили, ждали решения суда. Через полгода комиссия министерства снова пришла в вуз.
«В процессе работы комиссии, которая нам вменила, что мы не выполнили предписания от первой проверки, были отчислены оставшиеся 84 обучающихся. В рамках этого дела они обязаны вернуть все затраченные средства на их обучение. У нас обучались на гранте почти все, кажется, 9 человек не на гранте обучались», — сообщил проректор АО «Медицинский университет Астана» Франц Галицкий.
О фальшивых документах в редакцию телеканала сообщили студенты, которые честно сдали все экзамены. Однако давать интервью побоялись. Они считают несправедливым, что кто-то, жульничая, смог поступить в ВУЗ и даже получить государственный грант на обучение. На каждого, кто предоставил сертификат, незарегистрированный в базе данных IELTS, в ДВД завели уголовные дела. По некоторым суд уже вынес решение.
«Статья 385, часть третья кодекса предусматривает санкции наказания от штрафа до ареста, до 300 МРП. По нашему суду рассматривалось 11 уголовных дел, из них 9 — с вынесением приговора, в отношении двух лиц было прекращено постановление в связи с истечением срока давности данного уголовного правонарушения. По уголовным проступкам с момента совершения уголовного правонарушения должен истечь год», — сообщил судья районного суда № 2 Сарыаркинского района Астаны Талгат Сырлыбаев.
После отчисления студентов в университете освободились бюджетные места. На них уже претендуют те, кому в свое время не хватило грантов. На запрос студентов в министерстве образования ответили, что ВУЗ самостоятельно принимает решение по переводу с платного обучения на бюджетное.
«К сожалению большому, и к нашему, и к обучающимся на платной основе, ВУЗ не вправе самостоятельно решить этот вопрос. Нормативно-правовые акты не регулируют эти вещи. Поэтому, по запросу по предложению министерства здравоохранения в адрес министерства образования сейчас как раз регулируются эти вопросы, по окончанию этого регулирования мы будем иметь законное право и основания, обязательства перед этими лицами по переводу их с внебюджета на бюджет», — поясняет проректор Франц Галицкий.
Автор телесюжета задается вопросом, кто продает поддельные сертификаты IELTS казахстанским студентам.