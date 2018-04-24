Отчислено более сотни студентов, поступивших по поддельным сертификатам в медвуз Астаны

Источник: Newtimes.kz

Этот документ дает привилегии при зачислении.

Проверки в медицинском университете «Астана» начались осенью прошлого года после жалобы студентов, своими силами сдавших все экзамены.

После двух проверок министерства образования и науки руководство ВУЗа отчислило 117 студентов.

Все они предоставили поддельные сертификаты IELTS для того, чтобы поступить на программы послевузовского образования.

После первого контроля МОН поручил медуниверситету принять меры к тем, кто нарушил закон. Все материалы вуз направил в ДВД, но обладателей подложных документов сразу не исключили, ждали решения суда. Через полгода комиссия министерства снова пришла в вуз.

«В процессе работы комиссии, которая нам вменила, что мы не выполнили предписания от первой проверки, были отчислены оставшиеся 84 обучающихся. В рамках этого дела они обязаны вернуть все затраченные средства на их обучение. У нас обучались на гранте почти все, кажется, 9 человек не на гранте обучались», — сообщил проректор АО «Медицинский университет Астана» Франц Галицкий.

О фальшивых документах в редакцию телеканала сообщили студенты, которые честно сдали все экзамены. Однако давать интервью побоялись. Они считают несправедливым, что кто-то, жульничая, смог поступить в ВУЗ и даже получить государственный грант на обучение. На каждого, кто предоставил сертификат, незарегистрированный в базе данных IELTS, в ДВД завели уголовные дела. По некоторым суд уже вынес решение.

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«Статья 385, часть третья кодекса предусматривает санкции наказания от штрафа до ареста, до 300 МРП. По нашему суду рассматривалось 11 уголовных дел, из них 9 — с вынесением приговора, в отношении двух лиц было прекращено постановление в связи с истечением срока давности данного уголовного правонарушения. По уголовным проступкам с момента совершения уголовного правонарушения должен истечь год», — сообщил судья районного суда № 2 Сарыаркинского района Астаны Талгат Сырлыбаев.

После отчисления студентов в университете освободились бюджетные места. На них уже претендуют те, кому в свое время не хватило грантов. На запрос студентов в министерстве образования ответили, что ВУЗ самостоятельно принимает решение по переводу с платного обучения на бюджетное.

«К сожалению большому, и к нашему, и к обучающимся на платной основе, ВУЗ не вправе самостоятельно решить этот вопрос. Нормативно-правовые акты не регулируют эти вещи. Поэтому, по запросу по предложению министерства здравоохранения в адрес министерства образования сейчас как раз регулируются эти вопросы, по окончанию этого регулирования мы будем иметь законное право и основания, обязательства перед этими лицами по переводу их с внебюджета на бюджет», — поясняет проректор Франц Галицкий.