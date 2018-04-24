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22:48 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Минздрав назвал курилки в аэропортах противоречащими Конституции

Минздрав России считает, что возвращение курилок в аэропорты противоречит основному закону страны.

«Реализация нововведений может повлечь за собой нарушение прав граждан на благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и охрану здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака в помещениях аэропортов, что противоречит положениям статьи 55 Конституции РФ», — заявили ТАСС в пресс-службе Минздрава.

В министерстве отмечают, что «уровень загрязнения воздуха опасными твердыми микрочастицами размером меньше 2,5 микрометров, выделяющимися при курении, в 14 раз выше в помещениях рядом с курительными комнатами, нежели в аэропортах, где курение полностью запрещено».

По данным Международной конфедерации обществ потребителей, в частности, в аэропорту Шереметьево до демонтажа курилок «уровень загрязнения твердыми микрочастицами в помещениях рядом с курительными комнатами в 4−6 раз превышал уровень, рекомендованный стандартом качества воздуха Всемирной организаций здравоохранения, а в самой курительной комнате — в 55 раз».

Сегодня комитет Госдумы по транспорту и строительству поддержал законопроект, предусматривающий создание в аэропортах специальных помещений для курения. Автором законопроекта является депутат-единоросс Сергей Боярский. Он внес инициативу на рассмотрение в прошлом ноябре.

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