Минздрав назвал курилки в аэропортах противоречащими Конституции

«Реализация нововведений может повлечь за собой нарушение прав граждан на благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и охрану здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака в помещениях аэропортов, что противоречит положениям статьи 55 Конституции РФ», — заявили ТАСС в пресс-службе Минздрава.

В министерстве отмечают, что «уровень загрязнения воздуха опасными твердыми микрочастицами размером меньше 2,5 микрометров, выделяющимися при курении, в 14 раз выше в помещениях рядом с курительными комнатами, нежели в аэропортах, где курение полностью запрещено».

По данным Международной конфедерации обществ потребителей, в частности, в аэропорту Шереметьево до демонтажа курилок «уровень загрязнения твердыми микрочастицами в помещениях рядом с курительными комнатами в 4−6 раз превышал уровень, рекомендованный стандартом качества воздуха Всемирной организаций здравоохранения, а в самой курительной комнате — в 55 раз».