Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Михалков и Безрукова представили фильм с Нагиевым
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
Первые фото третьего ребенка Кейт Миддлтон и принца Уильяма
Как выглядит типичный английский дом (фото)
Пользователи Сети считают, что дочь Виторгана стала копией Собчак
Антироссийские санкции США бьют по Германии и Франции Париж обратился к Берлину, Лондону и Риму с требованием убедить США смягчить ограничения
В Египте всех сбили: ответ Рунета на план Израиля бомбить С-300
Монголия обратилась к России за помощью
Нужно ли срывать букву «Ш»?
КАМАЗ «Одиссей» оставит водителей без работы
У сборной России есть проблемы с составом перед чемпионатом мира
Кержаков: Представить Аршавина в сборной могу только в теории
Иван Охлобыстин с женой примерили ретро-костюмы
Кэти Холмс в странной шляпе сходила на свидание с бойфрендом
5 ошибок сторонников здорового питания
Что делать, если вы все забываете
5 городов, куда точно не стоит ехать на майские праздники
Названа страна с лучшим гражданством
Фоторепортажи
12В тени войны
8World Photography Awards объявили лучших фотографов года
24 апреля, источник: Русская служба Би-би-си

В испанском городе Пальма запретят сдавать квартиры туристам

Испанский курортный город Пальма на острове Мальорка с июня запретит владельцам квартир сдавать жилье в аренду туристам. Это первое подобное решение местных властей в Испании.

Источник: Reuters

Местные жители давно жалуются на рост стоимости аренды жилья, обусловленный появлением большого числа сайтов и приложений, предлагающих аренду на короткий срок.

Мэр Пальмы заявил, что эта мера станет примером для других городов, страдающих от массового туризма.

Но ассоциации предпринимателей предупреждают, что это решение скажется на доходах многих семей горожан.

Пока неясно, распространяется ли запрет лишь на частные квартиры, сдаваемые через приложения и сайты.

Дома и коттеджи не попадут под ограничения, за исключением находящихся в охранных зонах, в непосредственной близости от аэропортов и в промышленных зонах.

Почему было принято решение?

В Пальме, как и во многих других городах мира, вырос поток туристов. Частично это обусловлено увеличением числа предложений аренды жилья посредством мобильных приложений и интернет-сайтов.

Представители местной правящей коалиции, состоящей преимущественно из партий левого толка, привели в качестве основного аргумента результаты исследования, согласно которым, количество предлагаемых в аренду туристам нелицензированных квартир увеличилось на 50% с 2015 по 2017 год.

По данным испанской газеты El País, из 11 тыс. квартир, сдаваемых в аренду туристам в Пальме, лишь у 645 есть на это необходимая лицензия.

Местное население недовольно растущими из-за туризма ценами. Сообщается, что с 2013 года арендная плата в Пальме выросла на 40%. Также вызывает недовольство ухудшение условий в ставших популярными среди туристов районах из-за шума и развязного поведения.

«Пальма — решительный и смелый город. Мы согласились на запрет, исходя из интересов горожан, и нам кажется, это задаст тенденцию для других городов, которые увидят, что в основе этого — определение баланса», — сказал мэр Антони Ногера.

Читайте также
Вернется ли к жизни испанский вокзал-призрак?

Главный городской архитектор Хосе Ила сказал: «Существует параллель между развитием аренды туристического жилья и ростом цен на аренду. Все европейские города быстро трансформируются из-за этого процесса. Необходим порядок. В Пальме можно будет снять туристическое жилье, но только там, где оно должно быть».

В 2017 году в Пальме запретили рекламу нелицензированных квартир. Нарушение этого правила грозило большими штрафами. В Барселоне также ввели аналогичные ограничения.

В прошлом году Испания поставила рекорд по числу туристов — ее посетили 82 миллиона человек. Наибольшей популярностью пользовались Каталония и Балеарские острова.

Президент федерации сообществ жителей Пальмы Хоан Фортеса приветствовал решение местных властей, принятию которого предшествовала петиция с 6 тыс. подписей, сообщает газета Diario de Mallorca.

Однако местная организация Pimeco, предоставляющая интересы малого бизнеса, заявила, что аренда жилья туристами привела к росту потребительского спроса и стала важным источником доходов для многих владельцев квартир.

Ассоциация Habtur, курирующая вопросы аренды жилья туристами, заявила, что пострадают не только владельцы недвижимости, но также рестораны и магазины, а в результате люди могут лишиться рабочих мест.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
Кто такой Никол Пашинян: пять фактов о лидере революции в Армении
Марка Фейгина лишили статуса адвоката. За что?
«Ливерпуль» разгромил «Рому» в матче полуфинала Лиги чемпионов
Армянская оппозиция продолжит протесты после смены власти
ПАСЕ признала часть Донбасса оккупированной Россией
Что будет с курсом рубля к майским праздникам
Израиль назвал условия уничтожения российских С-300 в Сирии
Марка Фейгина лишили адвокатского статуса
Спорт
У сборной России есть проблемы с составом перед чемпионатом мира Во вторник тренерский штаб во главе с новым тренером Ильей Воробьевым объявил состав на Шведские игры
Авто
В Россию придёт новый недорогой кроссовер Kia Корейская марка сейчас занята разработкой нового компактного кроссовера, который со временем доберётся до нашего рынка
Hi-Tech
В России рухнули цены на iPhone X Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что на данный момент он стоит почти на 20% дешевле РРЦ.
Кино
Зудина, Ургант и Михалков посетили премьеру фильма в ГУМе Показ картины по рассказам Резо Габриадзе «Знаешь, мама, где я был?» открыл 18-й фестиваль «Черешневый лес»
Недвижимость
Как обманывают россиян с жильем в Болгарии: личный опыт
5 городов, куда не стоит ехать на майские праздники
Что купить в Финляндии, продав квартиру в Москве
Стало известно, в каких городах могут провести реновацию
Леди
Как носить анималистичный принт и быть в тренде Первое, что приходит на ум при упоминании анималистичного принта - леопардовый total look и клатч из кожи питона
Дети
43-летняя Татьяна Навка сообщила о пополнении в семье (фото) Ее младшая сестра недавно родила ребенка.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь