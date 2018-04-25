В Китае макака отомстила туристу за неудачную шутку

Источник: AFP 2018

Как сообщает Daily Mail, мужчина подкрался к макаке-резусу, которая мирно сидела на перилах моста, и подтолкнул ее в пруд. Но животное не растерялось и мгновенно выскочило из воды, чтобы погнаться за обидчиком.

Пытаясь спастись от обезьяны, мужчина забежал в храм, но ему это не помогло. Более того, на выручку к макаке пришел еще один соплеменник. Вместе они вцепились в горе-шутника и изрядно поцарапали ему лицо и руки.

Фотографию с последствиями «драки» мужчина выложил в местные социальные сети. Обезьяны в конфликте не пострадали.