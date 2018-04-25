В Китае макака отомстила туристу за неудачную шутку
В Китае обезьяна расцарапала туристу лицо за то, что тот столкнул ее в воду. Инцидент произошел во дворе храма в китайской провинции Фуцзянь.
В Китае обезьяна расцарапала туристу лицо за то, что тот столкнул ее в воду. Инцидент произошел во дворе храма в китайской провинции Фуцзянь.
Как сообщает Daily Mail, мужчина подкрался к
Пытаясь спастись от обезьяны, мужчина забежал в храм, но ему это не помогло. Более того, на выручку к макаке пришел еще один соплеменник. Вместе они вцепились в
Фотографию с последствиями «драки» мужчина выложил в местные социальные сети. Обезьяны в конфликте не пострадали.