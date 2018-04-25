Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Наше сердце, наш Нинок»: в Москве простились с Ниной Дорошиной
Что будет, если «закончились права»
Внучка Владимира Высоцкого удивила поклонников сходством с дедом
Британский посол обратился с призывом к россиянам
Делевинь, Болдуин и другие повеселились на дне рождении Хадид
Антироссийские санкции США бьют по Германии и Франции Париж обратился к Берлину, Лондону и Риму с требованием убедить США смягчить ограничения
В Египте всех сбили: ответ Рунета на план Израиля бомбить С-300
Монголия обратилась к России за помощью
Нужно ли срывать букву «Ш»?
КАМАЗ «Одиссей» оставит водителей без работы
У сборной России есть проблемы с составом перед чемпионатом мира
Царь Салах: «Ливерпуль» разбил «Рому»
Иван Охлобыстин с женой примерили ретро-костюмы
Кэти Холмс в странной шляпе сходила на свидание с бойфрендом
Работу мозга улучшили с помощью пересадки кала
Британские врачи вылечили первого в мире пациента с супергонореей
5 городов, куда точно не стоит ехать на майские праздники
Названа страна с лучшим гражданством
Фоторепортажи
16США совместно с Великобританией и Францией начали операцию против Сирии
17Time 100
06:20 (мск), источник: Комсомольская правда

В Хабаровске автобусы и трамваи будут выходить в последний рейс позже

Администрация сообщает о переходе транспорта на летнее расписание.

Источник: Комсомольская правда

Летнее расписание для троллейбусов и трамваев начнет работать с 29 апреля. Так, трамваи, которые двигаются по маршрутам № 1 и 5, троллейбус № 1, а также автобусы «83 и 83П выйдут в заключительные рейсы позже обычного. В будние дни «трамваи-закрывашки» выйдут на маршрут от остановки «Железнодорожный вокзал» в 21:40, на 12 минут позже. От остановки «Химфармзавод» трамвай отправится в 21:38.

— В выходные дни от железнодорожного вокзала последний вагон будет отходить в 21:47, от остановки «Химфармзавод» время последнего рейса останется прежним — 21:35, — сообщает пресс-службе администрации Хабаровска.

На полчаса в будние дни увеличится время работы трамвая маршрута № 5. В 20:25 транспорт отойдет от железнодорожного вокзала. В 20:21 — от остановки «Поселок Кирова». В выходные дни ситуация немного изменится. От вокзала он выдвинется в 20:10, а от поселка — 20:14.

Троллейбус № 1 в будние дни выйдет на маршрут от Комсомольской площади в 22:30, в выходные — 22:24. Закрывать рейс от аэропорта будут в такое же время: 22:00 — будние, 22:01- выходные.

Мэрия обращает внимание на то, что автобусы перейдут на летнее расписание только 3 мая. Первооткрыватель 83-ий в будние и по субботам будет выходить на маршрут в 6:11 от остановки «Улица Калараша». От этого же пункта последний транспорт начнет выезжать в 20:59. Интервал между автобусами примерно составит 8−16 минут.

Автобусы маршрута № 83П выйдут на дороги с 3 мая по будням и субботам в 6:12 от остановки «Улица Павла Морозова», в 6:37 — от улицы Калараша. Закрывать рейс от Калараша будут 20:52.

Все новости региона
 Снова беременна: Ирина Шейк на неделе моды показала округлившийся животик
Квартиру Джигарханяну вернула Мазур по поручению Виталины?
«Ливерпуль» разгромил «Рому» в матче полуфинала Лиги чемпионов
Сотрудница полиции изучила бывшую своего сожителя и поплатилась
В Америке говорят о провале истребителя Су-57
ПАСЕ признала часть Донбасса оккупированной Россией
В Китае макака отомстила туристу за неудачную шутку
Эксперты назвали 9 вещей, которые не любят собаки
Армянская оппозиция продолжит протесты после смены власти
Спорт
У сборной России есть проблемы с составом перед чемпионатом мира Во вторник тренерский штаб во главе с новым тренером Ильей Воробьевым объявил состав на Шведские игры
Авто
В Россию придёт новый недорогой кроссовер Kia Корейская марка сейчас занята разработкой нового компактного кроссовера, который со временем доберётся до нашего рынка
Hi-Tech
В России рухнули цены на iPhone X Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что на данный момент он стоит почти на 20% дешевле РРЦ.
Кино
Зудина, Ургант и Михалков посетили премьеру фильма в ГУМе Показ картины по рассказам Резо Габриадзе «Знаешь, мама, где я был?» открыл 18-й фестиваль «Черешневый лес»
Недвижимость
5 городов, куда не стоит ехать на майские праздники
В Москве сносят гаражи под строительство Научной долины МГУ
Как обманывают россиян с жильем в Болгарии: история
Самое жуткое здание Москвы не попало под реновацию
Леди
Как носить анималистичный принт и быть в тренде Первое, что приходит на ум при упоминании анималистичного принта - леопардовый total look и клатч из кожи питона
Дети
43-летняя Татьяна Навка сообщила о пополнении в семье (фото) Ее младшая сестра недавно родила ребенка.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь