В Хабаровске автобусы и трамваи будут выходить в последний рейс позже

Источник: Комсомольская правда

Летнее расписание для троллейбусов и трамваев начнет работать с 29 апреля. Так, трамваи, которые двигаются по маршрутам № 1 и 5, троллейбус № 1, а также автобусы «83 и 83П выйдут в заключительные рейсы позже обычного. В будние дни «трамваи-закрывашки» выйдут на маршрут от остановки «Железнодорожный вокзал» в 21:40, на 12 минут позже. От остановки «Химфармзавод» трамвай отправится в 21:38.

— В выходные дни от железнодорожного вокзала последний вагон будет отходить в 21:47, от остановки «Химфармзавод» время последнего рейса останется прежним — 21:35, — сообщает пресс-службе администрации Хабаровска.

На полчаса в будние дни увеличится время работы трамвая маршрута № 5. В 20:25 транспорт отойдет от железнодорожного вокзала. В 20:21 — от остановки «Поселок Кирова». В выходные дни ситуация немного изменится. От вокзала он выдвинется в 20:10, а от поселка — 20:14.

Троллейбус № 1 в будние дни выйдет на маршрут от Комсомольской площади в 22:30, в выходные — 22:24. Закрывать рейс от аэропорта будут в такое же время: 22:00 — будние, 22:01- выходные.

Мэрия обращает внимание на то, что автобусы перейдут на летнее расписание только 3 мая. Первооткрыватель 83-ий в будние и по субботам будет выходить на маршрут в 6:11 от остановки «Улица Калараша». От этого же пункта последний транспорт начнет выезжать в 20:59. Интервал между автобусами примерно составит 8−16 минут.