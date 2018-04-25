Кардинальные изменения ждут школы Владивостока

В 162 учреждениях образования отремонтируют автоматические пожарные сигнализации, в 24-х — закупят новые. Во многих садах и школах будут отремонтированы наружные лестницы и эвакуационные выходы.

В 17 школах и садах запланирована замена противопожарных дверей, в пяти установят новое ограждение.