Кардинальные изменения ждут школы Владивостока
440 миллионов рублей выделено во Владивостоке на подготовку к новому учебному году школ, детсадов и учреждений дополнительного образования, сообщили DEITA. RU в городской администрации.
440 миллионов рублей выделено во Владивостоке на подготовку к новому учебному году школ, детсадов и учреждений дополнительного образования, сообщили DEITA. RU в городской администрации.
В 162 учреждениях образования отремонтируют автоматические пожарные сигнализации, в 24-х — закупят новые. Во многих садах и школах будут отремонтированы наружные лестницы и эвакуационные выходы.
В 17 школах и садах запланирована замена противопожарных дверей, в пяти установят новое ограждение.
Запланировано асфальтирование, установка новых дорожных знаков «Дети» и «Въезд запрещен», а также обновление пешеходных переходов и искусственных неровностей. В частности, такие работы планируются возле школ № 23, 69, 80, Технического лицея и детского сада № 29. Новую универсальную спортплощадку установят возле школы № 71. Возле школ № 57, 79 и гимназии № 2 отремонтируют хоккейные коробки и футбольные поля.