NYT: суд в США разрешил продать на аукционе личные письма и фото Мадонны

Источник: AP 2018

Об этом сообщила во вторник в своей электронной версии газета The New York Times.

В июле прошлого года судья Джералд Лебовиц удовлетворил исковую жалобу Мадонны и ввел временный запрет на проведение данных торгов. Теперь судья отклонил требование певицы на основании истечения срока, отпущенного для того, чтобы урегулировать вопрос прав собственности на 22 лота.

Тем самым суд признал, что эти вещи принадлежат по праву бывшей подруге и консультанту поп-дивы Дарлин Луц. Она выступала ответчиком в иске и обосновала свою позицию наличием соглашения от 2004 года с Мадонной, которая обязалась не опротестовывать любого решения Луц о том, как распорядиться с упомянутыми выше вещами.

Источник: AP 2018

«Мы провели тщательную проверку, когда принимали вещи Мадонны для проведения аукциона», — отметили в заявлении для NYT владельцы Gotta Have It Эдвард Козински и Пит Сигел. «Мы были убеждены, что у Мадонны не было оснований для жалобы, теперь суд подтвердил нашу правоту», — добавили они.

В числе лотов, о которых шла речь в иске, адресованное Мадонне письмо рэпера Тупака Шакура, в котором тот рассказал о причинах своего решения расстаться с ней. Послание датировано январем 1995 года, его стартовая цена составляла 100 тыс. долларов. Письмо было написано в исправительном учреждении, где Шакур отбывал наказание за сексуальное насилие. В 2015 году Мадонна вызвала фурор, признав, что встречалась с рэпером некоторое время до его убийства в 1996 году.