Накануне Дня Победы легкоатлетическая эстафета пройдет в Иркутске

Старт эстафеты на острове Юность у танцевальной площадки. Далее маршрут пройдет по острову до здания Детской ВСЖД, затем — к фитнес-клубу «Весна», потом по набережной бульвара Гагарина, финиш у мостика на остров Юность.

А теперь о том, кто может принять участие. Бежать могут все желающие. Уже заявлено несколько групп детей совсем маленьких, школьники и студенты. Будут также команды от силовых структур, трудовых коллективов, спортивных клубов и клубов любителей бега. Также на дистанцию выйдут и ветераны (женщины от 60 лет, мужчины — от 65 лет).