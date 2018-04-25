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06:16 (мск), источник: Комсомольская правда

Накануне Дня Победы легкоатлетическая эстафета пройдет в Иркутске

Заявки на участие принимают уже сейчас.

Традиционная легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы, пройдет в Иркутске. Она назначена на 5 мая.

Старт эстафеты на острове Юность у танцевальной площадки. Далее маршрут пройдет по острову до здания Детской ВСЖД, затем — к фитнес-клубу «Весна», потом по набережной бульвара Гагарина, финиш у мостика на остров Юность.

А теперь о том, кто может принять участие. Бежать могут все желающие. Уже заявлено несколько групп детей совсем маленьких, школьники и студенты. Будут также команды от силовых структур, трудовых коллективов, спортивных клубов и клубов любителей бега. Также на дистанцию выйдут и ветераны (женщины от 60 лет, мужчины — от 65 лет).

Заявки на участие в эстафете подаются на заседании судейской коллегии, которое состоится 4 мая в 16:00 на стадионе «Труд».

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