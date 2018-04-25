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06:15 (мск), источник: Комсомольская правда

МФЦ Владивостока меняют график на майские праздники

В связи с предстоящими майскими праздниками МФЦ Владивостока уведомляет о временном изменении режима работы.

Отделение № 1 (ул. Давыдова, 9), отделение № 2 (ул. Верхнепортовая, 76а), отделение № 3 (пр-т 100 лет Владивостоку, 44), отделение № 4 (ул. Невельского, 13), отделение № 5 (Партизанский пр-т, 28а):

29 апреля — с 8:00 до 19:30;.

30 апреля и 8 мая — с 8:00 до 19:00.

1 и 9 мая — выходные.

ТОСП в поселке Трудовое:

28 апреля и 8 мая работает с 9:00 до 17:00.

29, 30 апреля, 1, 2 и 9 мая — выходные.

ТОСП на острове Русский:

1, 2 и 9 мая — выходные.

8 мая — с 9:00 до 15:00.

В остальные дни прием заявителей в МФЦ Владивостока ведется в обычном режиме.

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