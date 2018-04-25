МФЦ Владивостока меняют график на майские праздники
В связи с предстоящими майскими праздниками МФЦ Владивостока уведомляет о временном изменении режима работы.
В связи с предстоящими майскими праздниками МФЦ Владивостока уведомляет о временном изменении режима работы.
Отделение № 1 (ул. Давыдова, 9), отделение № 2 (ул. Верхнепортовая, 76а), отделение № 3 (пр-т 100 лет Владивостоку, 44), отделение № 4 (ул. Невельского, 13), отделение № 5 (Партизанский
29 апреля — с 8:00 до 19:30;.
30 апреля и 8 мая — с 8:00 до 19:00.
1 и 9 мая — выходные.
ТОСП в поселке Трудовое:
28 апреля и 8 мая работает с 9:00 до 17:00.
29, 30 апреля, 1, 2 и 9 мая — выходные.
ТОСП на острове Русский:
1, 2 и 9 мая — выходные.
8 мая — с 9:00 до 15:00.
В остальные дни прием заявителей в МФЦ Владивостока ведется в обычном режиме.