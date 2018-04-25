Отец Оксаны Фадиной судится с мэрией Омска

О необычном судебном иске стало известно накануне. Около сотни бывших чиновников подали в суд на мэрию. Все они добиваются выплаты из бюджета так называемых «золотых парашютов».

В период с апреля по декабрь 2016 года выплаты бывшим работникам администрации прекратились. Все дело в том, что целесообразность вознаграждений из скудного бюджета Омска в суде оспорила прокуратура. Однако чиновники это решение оспорили. С 2017 года выплаты возобновились, но перерасчет за указанный период им так и не сделали.