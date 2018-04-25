В Красноярск на несколько дней придет 20-градусная жара
Теплая погода порадует горожан в будние дни и, возможно, в праздничные выходные.
Теплая погода порадует горожан в будние дни и, возможно, в праздничные выходные.
В ближайшие дни в Красноярске установится высокая температура, но до конца месяца погода изменится еще несколько раз.
В среду синоптики обещают горожанам до +20 °C, а в четверг — до +17 °C. В пятницу и субботу столбики термометров снова поползут вниз: Гидрометцентр и gismeteo.ru прогнозируют +11.. +13 °C, а портал rp5.ru — лишь +10 °C. В эти дни в краевой столице будет преимущественно облачно, временами ожидается небольшой дождь.
Согласно предварительным данным, на праздничных 4-дневных выходных погода в Красноярске опять улучшится: дожди прекратятся, а температура повысится. Так, 30 апреля синоптики прогнозируют до +19 °C. Но точный прогноз на