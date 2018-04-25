Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Зудина, Ургант и Михалков посетили премьеру фильма в ГУМе
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
В соцсетях прославляют материнское тело после родов
Британский посол обратился с призывом к россиянам
Линдси Лохан заметно поправилась
Антироссийские санкции США бьют по Германии и Франции Париж обратился к Берлину, Лондону и Риму с требованием убедить США смягчить ограничения
В Египте всех сбили: ответ Рунета на план Израиля бомбить С-300
Монголия обратилась к России за помощью
Нужно ли срывать букву «Ш»?
КАМАЗ «Одиссей» оставит водителей без работы
У сборной России есть проблемы с составом перед чемпионатом мира
Царь Салах: «Ливерпуль» разбил «Рому»
Линдси Лохан заметно поправилась
Делевинь, Болдуин и другие повеселились на дне рождении Хадид
5 ошибок сторонников здорового питания
Что делать, если вы все забываете
5 городов, куда точно не стоит ехать на майские праздники
Что купить в Финляндии, продав московскую двушку
Фоторепортажи
16США совместно с Великобританией и Францией начали операцию против Сирии
17Time 100
06:21 (мск), источник: Newslab.ru

В Красноярск на несколько дней придет 20-градусная жара

Теплая погода порадует горожан в будние дни и, возможно, в праздничные выходные.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +13° 88% 758 мм рт. ст. 5 м/с
Источник: AP 2018

В ближайшие дни в Красноярске установится высокая температура, но до конца месяца погода изменится еще несколько раз.

В среду синоптики обещают горожанам до +20 °C, а в четверг — до +17 °C. В пятницу и субботу столбики термометров снова поползут вниз: Гидрометцентр и gismeteo.ru прогнозируют +11.. +13 °C, а портал rp5.ru — лишь +10 °C. В эти дни в краевой столице будет преимущественно облачно, временами ожидается небольшой дождь.

Согласно предварительным данным, на праздничных 4-дневных выходных погода в Красноярске опять улучшится: дожди прекратятся, а температура повысится. Так, 30 апреля синоптики прогнозируют до +19 °C. Но точный прогноз на уик-энд появится только к концу недели.

Все новости региона
 В Красноярск на несколько дней придет 20-градусная жара
Подростков со всего края пригласили в новый туристический лагерь
«Ливерпуль» разгромил «Рому» в матче полуфинала Лиги чемпионов
Сотрудница полиции изучила бывшую своего сожителя и поплатилась
В Америке говорят о провале истребителя Су-57
ПАСЕ признала часть Донбасса оккупированной Россией
В Китае макака отомстила туристу за неудачную шутку
Эксперты назвали 9 вещей, которые не любят собаки
Армянская оппозиция продолжит протесты после смены власти
Спорт
У сборной России есть проблемы с составом перед чемпионатом мира Во вторник тренерский штаб во главе с новым тренером Ильей Воробьевым объявил состав на Шведские игры
Авто
В Россию придёт новый недорогой кроссовер Kia Корейская марка сейчас занята разработкой нового компактного кроссовера, который со временем доберётся до нашего рынка
Hi-Tech
В России рухнули цены на iPhone X Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что на данный момент он стоит почти на 20% дешевле РРЦ.
Кино
Зудина, Ургант и Михалков посетили премьеру фильма в ГУМе Показ картины по рассказам Резо Габриадзе «Знаешь, мама, где я был?» открыл 18-й фестиваль «Черешневый лес»
Недвижимость
5 городов, куда не стоит ехать на майские праздники
Что купить в Финляндии, продав двушку в Москве
Эксперты назвали лучшее гражданство мира
Как обманывают россиян с жильем в Болгарии: история
Леди
Как носить анималистичный принт и быть в тренде Первое, что приходит на ум при упоминании анималистичного принта - леопардовый total look и клатч из кожи питона
Дети
43-летняя Татьяна Навка сообщила о пополнении в семье (фото) Ее младшая сестра недавно родила ребенка.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь