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06:14 (мск), источник: ИА REGNUM

Сохранить Байкал: Срочно требуются жесткие меры со стороны государства

С письмом о наболевших проблемах байкальской земли, требующих государственного вмешательства, обратились ученые и общественники к Сергею Иванову — специальному представителю президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта.

Источник: РИА "Новости"

Содержание письма обсуждает в своей статье редактор ИА REGNUM Светлана Шаповалова.

Кандидат биологических наук, председатель Иркутского отделения Социально-экологического союза России Виталий Рябцев, учредитель ИРОО «Байкальская Экологическая Волна» Дженнифер Мэй Саттон, кандидат географических наук, старший научный сотрудник Института географии РАН Владимир Каганский и общественный деятель Андрей Ершов считают, что незаконная застройка крупнейшего острова Байкала — Ольхона — разрастается до угрожающего размаха.

Число туристов на уникальном острове возросло в разы, летом ожидается приезд до 1 млн человек, большей частью едут китайцы. Такие потоки создают огромную нагрузку на природные территории острова, в том числе в силу массовой застройки. Ярчайший пример — застройка в границах центральной экологической зоны Байкальской природной территории, в лесном массиве Сарайского залива, где растут старейшие в России сосны возрастом почти в пять веков.

Масштабы застройки таковы, что только за несколько лет она охватила до полутора тысяч гектаров — притом что установленные законом принципы хозяйственной и иной деятельности на Байкале при этом не соблюдаются.

В своем письме авторы предлагают обратить внимание на защиту природных территорий, а не их эксплуатацию, подчеркивая, что многочисленные обращения в различные ведомства не приносят результата, и ситуация чревата катастрофой. В отсутствие жестких мер со стороны государства Байкал будет потерян.

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