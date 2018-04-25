Сохранить Байкал: Срочно требуются жесткие меры со стороны государства

Источник: РИА "Новости"

Содержание письма обсуждает в своей статье редактор ИА REGNUM Светлана Шаповалова.

Кандидат биологических наук, председатель Иркутского отделения Социально-экологического союза России Виталий Рябцев, учредитель ИРОО «Байкальская Экологическая Волна» Дженнифер Мэй Саттон, кандидат географических наук, старший научный сотрудник Института географии РАН Владимир Каганский и общественный деятель Андрей Ершов считают, что незаконная застройка крупнейшего острова Байкала — Ольхона — разрастается до угрожающего размаха.

Число туристов на уникальном острове возросло в разы, летом ожидается приезд до 1 млн человек, большей частью едут китайцы. Такие потоки создают огромную нагрузку на природные территории острова, в том числе в силу массовой застройки. Ярчайший пример — застройка в границах центральной экологической зоны Байкальской природной территории, в лесном массиве Сарайского залива, где растут старейшие в России сосны возрастом почти в пять веков.

Масштабы застройки таковы, что только за несколько лет она охватила до полутора тысяч гектаров — притом что установленные законом принципы хозяйственной и иной деятельности на Байкале при этом не соблюдаются.