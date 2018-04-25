Студенческие отряды проводников России будут учиться в Омске
Школа профессиональной подготовки будет работать два дня.
Школа профессиональной подготовки будет работать два дня.
Омск готовится принять 50 представителей Всероссийского студенческого отряда проводников. С 4 мая в Омске для них начнет работать школа профессиональной подготовки. Школа будет работать два дня. Обучение закончится 6 мая.
В Омск приедут представители Приволжского, Уральского, Сибирского и Дальневосточного Федеральных округов России, которые прошли заочный отбор и были рекомендованы региональными штабами студотрядов.
В школе их научат организовывать работу студенческих отрядов проводников, лучших отберут для работы инструкторами. В обязанности инструктора входят координация деятельности проводников пассажирских вагонов и достижение ими производственных показателей. Также они будут организовывать мероприятия и защищать права студентов.
Организаторами школы являются Молодежная общероссийская общественная организация «Российские Студенческие Отряды» и АО «Федеральная пассажирская компания» при поддержке Омского территориального управления
Всего в 2018 году планируется трудоустроить более 8 200 представителей студотрядов.