Четыре передвижных медкомплекса закупят для районов
Губернатор Хабаровского края рассказал о развитии системы здравоохранения.
Губернатор Хабаровского края рассказал о развитии системы здравоохранения.
Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт, выступая с ежегодным отчетом перед депутатами Законодательной Думы региона, рассказал о планах по развитию системы здравоохранения, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Среди основных проблем отрасли глава региона отметил нехватку квалифицированных специалистов, недостаточное оснащение первичного звена медицины. В особенности это касается отдаленных и труднодоступных территорий.
Такая ситуация характерна для многих регионов страны. Внимание этой проблеме уделил Президент РФ Владимир Путин в ежегодном Послании Федеральному Собранию. Глава государства поставил задачу восстановить шаговую доступность первичного звена в здравоохранении.
По словам Вячеслава Шпорта, региональные власти этому вопросу уделяют большое внимание. Усилены выездные формы работы с населением в отдаленных территориях.
Ежегодно в навигацию отправляется «Теплоход здоровья», на котором проводятся медицинские осмотры. Кроме того, в регионе в прошлом году приступили к реализации программы строительства
Кроме того, краевые власти запланировали приобретение четырех передвижных медицинских комплексов на базе КАМАЗ. Первый поступит в больницы района Лазо уже в этом году. С его помощью будет организовано медослуживание малых поселений Бикинского и Вяземского районов. В следующем году будет поставлено еще три комплекса для мобильного обслуживания сел и поселков
Губернатор также подчеркнул, что с развитием Интернета первичное звено должно иметь технические возможности для внедрения дистанционных технологий.
«Уже все краевые учреждения здравоохранения объединены в общую информационную сеть. Ведутся электронные карты пациентов, осуществляется запись к врачу. Следующий шаг — использование телемедицины для правильной и своевременной постановки диагноза. В этом направлении мы движемся вперед. В планах — оснастить все медучреждения края высокоскоростным Интернетом»