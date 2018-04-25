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06:07 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Четыре передвижных медкомплекса закупят для районов

Губернатор Хабаровского края рассказал о развитии системы здравоохранения.

Источник: Хабаровский край сегодня

Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт, выступая с ежегодным отчетом перед депутатами Законодательной Думы региона, рассказал о планах по развитию системы здравоохранения, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Среди основных проблем отрасли глава региона отметил нехватку квалифицированных специалистов, недостаточное оснащение первичного звена медицины. В особенности это касается отдаленных и труднодоступных территорий.

Такая ситуация характерна для многих регионов страны. Внимание этой проблеме уделил Президент РФ Владимир Путин в ежегодном Послании Федеральному Собранию. Глава государства поставил задачу восстановить шаговую доступность первичного звена в здравоохранении.

По словам Вячеслава Шпорта, региональные власти этому вопросу уделяют большое внимание. Усилены выездные формы работы с населением в отдаленных территориях.

Ежегодно в навигацию отправляется «Теплоход здоровья», на котором проводятся медицинские осмотры. Кроме того, в регионе в прошлом году приступили к реализации программы строительства фельдшерско-акушерских пунктов и амбулаторий в районах края. Первая амбулатория уже начала работу в поселке Горный Солнечного района. Строительство медучреждений началось в поселках Средний Ургал и Сита. Ввод в эксплуатацию планируется осуществить до конца этого года.

Кроме того, краевые власти запланировали приобретение четырех передвижных медицинских комплексов на базе КАМАЗ. Первый поступит в больницы района Лазо уже в этом году. С его помощью будет организовано медослуживание малых поселений Бикинского и Вяземского районов. В следующем году будет поставлено еще три комплекса для мобильного обслуживания сел и поселков Николаевска-на-Амуре, имени Полины Осипенко, Ульчского, Солнечного, Нанайского районов.

Губернатор также подчеркнул, что с развитием Интернета первичное звено должно иметь технические возможности для внедрения дистанционных технологий.

«Уже все краевые учреждения здравоохранения объединены в общую информационную сеть. Ведутся электронные карты пациентов, осуществляется запись к врачу. Следующий шаг — использование телемедицины для правильной и своевременной постановки диагноза. В этом направлении мы движемся вперед. В планах — оснастить все медучреждения края высокоскоростным Интернетом»
Вячеслав Шпорт
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