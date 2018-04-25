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06:24 (мск), источник: Восток Медиа

Владивостокскую крепость предложили добавить в список ЮНЕСКО

Мэрия Владивостока считает, что у крепости должен быть единый оператор, а сдавать ее в долгосрочную аренду по частям нецелесообразно, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Источник: Восток Медиа

Рабочая группа по развитию «Владивостокской крепости» при Думе Владивостока определила направления работы, после которых можно будет ставить вопрос о внесении памятника в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В состав рабочей группы вошли председатель Думы Владивостока Андрей Брик, зампредседателя Геннадий Куликов, депутат Александр Щербаков; представители мэрии Владивостока, Общества изучения Амурского края и других организаций и объединений.

Работа по сохранению объекта идет по проекту «Единой России» «Историческая память». Он охватывает 62 региона и ставит целью сохранить культурное наследие России.

Как сообщил председатель Думы Владивостока Андрей Брик, пока рабочая группа занята восстановлением исторического объекта и его интеграцией в культурную жизнь города. Лишь после этого можно будет говорить о включении исторического объекта в список ЮНЕСКО. Предварительно следует решить актуальные проблемы, мешающие сохранению памятника, а на его базе создать музей-заповедник федерального значения.

Мэр Владивостока Виталий Веркеенко, как сообщало РИА «Восток-Медиа», 9 февраля снял с торгов объекты Владивостокской крепости. Глава считает, что у крепости должен быть единый оператор, который займётся комплексным развитием уникального фортификационного сооружения.

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