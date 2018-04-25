Студенты покорят Эльбрус в честь 100-летия ИГУ

Как сообщает 24 апреля пресс-служба ИГУ, в основной состав экспедиции войдут четыре человека, предполагается наличие двух запасных участников. Для того, чтобы попасть в список избранных студентам требуется выдержать конкурс из пяти этапов.

«Конкурсный отбор будет серьезным, но попробовать может каждый! В планах — полуторамесячный этап активной подготовки участников экспедиции. Ребята будут бегать кроссы и ходить в походы, что поможет не только подтянуть физическую форму, но и стать сплоченной и дружной командой, — рассказал заместитель начальника управления социальной и внеучебной работы ИГУ Дмитрий Абрамович. — Участники экспедиции впишут свои имена в книгу великой истории великого университета».

Желающим отправиться в экспедицию с 25 апреля по 15 мая предстоит написать эссе на тему «Почему я хочу на Эльбрус». Затем начнётся тренировочный этап — спортивные занятия и зачетные походы (15 мая — 30 июля), после которых студенты должны сдать нормы всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (13 мая — 30 июня). Затем претенденты пройдут медосмотр (1 июня — 10 июля). Основной состав и запасных участников экспедиции определят до 15 июля.