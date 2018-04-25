Студенты покорят Эльбрус в честь 100-летия ИГУ
Водрузить на Эльбрус флаг Иркутского государственного университета в честь 100-летия вуза планируют в августе 2018 года участники студенческой экспедиции.
Водрузить на Эльбрус флаг Иркутского государственного университета в честь 100-летия вуза планируют в августе 2018 года участники студенческой экспедиции.
Как сообщает 24 апреля
«Конкурсный отбор будет серьезным, но попробовать может каждый! В планах — полуторамесячный этап активной подготовки участников экспедиции. Ребята будут бегать кроссы и ходить в походы, что поможет не только подтянуть физическую форму, но и стать сплоченной и дружной командой, — рассказал заместитель начальника управления социальной и внеучебной работы ИГУ Дмитрий Абрамович. — Участники экспедиции впишут свои имена в книгу великой истории великого университета».
Желающим отправиться в экспедицию с 25 апреля по 15 мая предстоит написать эссе на тему «Почему я хочу на Эльбрус». Затем начнётся тренировочный этап — спортивные занятия и зачетные походы (15 мая — 30 июля), после которых студенты должны сдать нормы всероссийского
К юбилею университета флаг ИГУ также установят на одной из горных вершин Саянского хребта, памятный знак ИГУ появится и на международной космической станции. Ранее, в 2013 году в честь 95-летия флаг вуза был поднят на горе Килиманджаро в рамках первой астрономической экспедиции ИГУ в Африку.