Вторчермет закроют для репетиции Парада Победы
В Екатеринбурге на Вторчермете сегодня состоится очередная тренировка к Параду Победы с участием военной техники.
В Екатеринбурге на Вторчермете сегодня состоится очередная тренировка к Параду Победы с участием военной техники.
С 9:00 до 13:00 группировка войск Центрального военного округа и Екатеринбургского гарнизона будет отрабатывать движение в колоннах.
Сотрудники военной автоинспекции и ГИБДД начнут перекрывать улицы в районе проведения репетиции с 8.30 утра по улице Новосибирской (от улицы Палисадной до улицы Окружной), по улице Зенитчиков (от улицы Палисадной до улицы Братской), а также — по улицам Патриса Лумумбы (от улицы Братской до улицы Военной) и Эскадронной (от улицы Окраинной до улицы Новосибирской второй).
Напомним, традиционный военный парад в столице Урала пройдет 9 мая на Площади 1905 года.