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07:16 (мск), источник: ЕАН

Вторчермет закроют для репетиции Парада Победы

В Екатеринбурге на Вторчермете сегодня состоится очередная тренировка к Параду Победы с участием военной техники.

С 9:00 до 13:00 группировка войск Центрального военного округа и Екатеринбургского гарнизона будет отрабатывать движение в колоннах.

Сотрудники военной автоинспекции и ГИБДД начнут перекрывать улицы в районе проведения репетиции с 8.30 утра по улице Новосибирской (от улицы Палисадной до улицы Окружной), по улице Зенитчиков (от улицы Палисадной до улицы Братской), а также — по улицам Патриса Лумумбы (от улицы Братской до улицы Военной) и Эскадронной (от улицы Окраинной до улицы Новосибирской второй).

Напомним, традиционный военный парад в столице Урала пройдет 9 мая на Площади 1905 года.

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