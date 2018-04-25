Вторчермет закроют для репетиции Парада Победы

Сотрудники военной автоинспекции и ГИБДД начнут перекрывать улицы в районе проведения репетиции с 8.30 утра по улице Новосибирской (от улицы Палисадной до улицы Окружной), по улице Зенитчиков (от улицы Палисадной до улицы Братской), а также — по улицам Патриса Лумумбы (от улицы Братской до улицы Военной) и Эскадронной (от улицы Окраинной до улицы Новосибирской второй).