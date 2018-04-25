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07:23 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирию вернулся снежный покров. Потепление стоит ждать к выходным

УФА, 25 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. Практически по всей республике в ночь со вторника на среду землю покрыл снег.

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Источник: Башинформ

Небольшие осадки в виде дождя и снега ожидаются в республике и сегодня, 25 апреля. Ветер западный, северо-западный умеренный. Днем +4,+9°. По прогнозам синоптиков, характер погоды не изменится и в четверг 26 апреля. Местами пройдет небольшой дождь, ночью со снегом. Плюсовые ночные температуры должны вернутся в регион в пятницу. А снег сменится дождем с ветром. Ночью прогнозируются порывы до 18м/с. Днем воздух прогреется до +11,+16°.

Похолодание в регионе Гидрометцентр России связывает с мощным атмосферным вихрем, который пришел с Европейской территорией России.

Во всех регионах Приволжья и Урала в начале рабочей недели идут осадки в виде дождя, мокрого снега и снега, в отдельных районах ожидаются сильный снег и гололедные явления.

Циклон уже отметился сильным снегом, гололедными явлениями и налипанием мокрого снега в Пермском крае и Свердловской области.

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