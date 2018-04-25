В Башкирию вернулся снежный покров. Потепление стоит ждать к выходным

Небольшие осадки в виде дождя и снега ожидаются в республике и сегодня, 25 апреля. Ветер западный, северо-западный умеренный. Днем +4,+9°. По прогнозам синоптиков, характер погоды не изменится и в четверг 26 апреля. Местами пройдет небольшой дождь, ночью со снегом. Плюсовые ночные температуры должны вернутся в регион в пятницу. А снег сменится дождем с ветром. Ночью прогнозируются порывы до 18м/с. Днем воздух прогреется до +11,+16°.