В Башкирию вернулся снежный покров. Потепление стоит ждать к выходным
УФА, 25 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. Практически по всей республике в ночь со вторника на среду землю покрыл снег.
УФА, 25 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. Практически по всей республике в ночь со вторника на среду землю покрыл снег.
Небольшие осадки в виде дождя и снега ожидаются в республике и сегодня, 25 апреля. Ветер западный,
Похолодание в регионе Гидрометцентр России связывает с мощным атмосферным вихрем, который пришел с Европейской территорией России.
Во всех регионах Приволжья и Урала в начале рабочей недели идут осадки в виде дождя, мокрого снега и снега, в отдельных районах ожидаются сильный снег и гололедные явления.
Циклон уже отметился сильным снегом, гололедными явлениями и налипанием мокрого снега в Пермском крае и Свердловской области.