Застрявший в ОАЭ российский экипаж судна «Кристалл Ист» подал сигнал SOS

«Экипаж танкера “Кристал Ист” (Crystal East) послал в эфир сигнал SOS: четверо из экипажа вынуждены были отправиться в местный госпиталь за медицинской помощью, а вахтенного помощника пришлось приводить в чувство с помощью капельниц», — сообщил в среду «Интерфаксу» представитель профкома моряков РПСМ Владивостока Петр Осичанский.

По его словам, после обращения профсоюза к урегулированию ситуации подключились власти Приморья.

«Получен ответ от администрации Приморского края, которая выразила серьезную озабоченность за судьбу российского экипажа, делает все возможное для изменения сложившейся ситуации. Администрация направила письма полпреду президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрию Трутневу и заместителю председателя Совета директоров АО “Газпромбанк” об урегулировании споров между ООО “Находка-Портбункер” и “Газпромбанком”, чтобы российские моряки могли вернуться на родину», — пояснил П. Осичанский.

Как сообщалось, семь дальневосточных моряков с арестованного танкера «Кристалл Ист» попросили у российских дипломатов помощи в возвращении на родину.

Моряки сообщали, что судно обесточено с начала декабря 2017 года, есть перебои с доставкой топлива и продуктов.

Однако пока обращение в МИД РФ не принесло результатов, так как по местному законодательству экипаж не может покинуть судно без предоставления замены или пока судно не будет продано. Найти замену экипажу не удается. Документы у моряков изъяли иммиграционные власти.

Написавшие обращение моряки прибыли на судно «Кристалл Ист» в конце ноября 2017 года. Ранее их предшественники оказались в аналогичной ситуации.

Осенью прошлого года моряки с судов «Каролина Винд» и «Кристалл Ист», принадлежащих ООО «Находка-Портбункер», обратились за помощью в репатриации. При содействии властей и профсоюза моряков экипажам удалось вернуться домой.