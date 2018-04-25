Снежный сезон в Екатеринбурге продлится минимум до пятницы

Сегодня, 25 апреля, прогнозируют небольшой мокрый снег, переходящий в дождь. При этом синоптики предупреждают о налипании снега на провода и гололедице на дорогах.

В четверг существенных осадков не обещают, зато в ночь на пятницу в город вернется мокрый снег, а днем опять будет дождь.