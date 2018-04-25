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07:26 (мск), источник: ЕАН

Снежный сезон в Екатеринбурге продлится минимум до пятницы

Сырая погода ожидается в Екатеринбурге в ближайшие три дня, свидетельствует Уральский гидрометцентр.

Источник: AP 2018

Сегодня, 25 апреля, прогнозируют небольшой мокрый снег, переходящий в дождь. При этом синоптики предупреждают о налипании снега на провода и гололедице на дорогах.

В четверг существенных осадков не обещают, зато в ночь на пятницу в город вернется мокрый снег, а днем опять будет дождь.

Между тем, температура воздуха ожидается вполне весенней, хотя по ночам она и будет опускаться чуть ниже нуля. Так, в среду синоптики прогнозируют +6, +8, в четверг воздух прогреется до +11, +13. В пятницу будет чуть холоднее — +10, +12. В этот день усилится ветер. Он будет дуть с юга и юго-востока и постепенно перейдет на северо-восточный. Возможны порывы до 15 м/с.

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