Снежный сезон в Екатеринбурге продлится минимум до пятницы
Сырая погода ожидается в Екатеринбурге в ближайшие три дня, свидетельствует Уральский гидрометцентр.
Сырая погода ожидается в Екатеринбурге в ближайшие три дня, свидетельствует Уральский гидрометцентр.
Сегодня, 25 апреля, прогнозируют небольшой мокрый снег, переходящий в дождь. При этом синоптики предупреждают о налипании снега на провода и гололедице на дорогах.
В четверг существенных осадков не обещают, зато в ночь на пятницу в город вернется мокрый снег, а днем опять будет дождь.
Между тем, температура воздуха ожидается вполне весенней, хотя по ночам она и будет опускаться чуть ниже нуля. Так, в среду синоптики прогнозируют +6, +8, в четверг воздух прогреется до +11, +13. В пятницу будет чуть холоднее — +10, +12. В этот день усилится ветер. Он будет дуть с юга и