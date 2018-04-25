На 19-летнего новосибирца завели дело за уклонение от службы
НОВОСИБИРСК, 25 апреля, ФедералПресс. Молодой новосибирец уклонялся от службы в армии.
НОВОСИБИРСК, 25 апреля, ФедералПресс. Молодой новосибирец уклонялся от службы в армии.
На 19-летнего жителя Новосибирска завели уголовное дело за уклонение от призыва на военную службу. Молодой человек в течение года игнорировал повестки, сообщили в
Сейчас по возбужденному уголовному делу выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех подлежащих доказыванию обстоятельств, расследование продолжается.