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07:28 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

На 19-летнего новосибирца завели дело за уклонение от службы

НОВОСИБИРСК, 25 апреля, ФедералПресс. Молодой новосибирец уклонялся от службы в армии.

На 19-летнего жителя Новосибирска завели уголовное дело за уклонение от призыва на военную службу. Молодой человек в течение года игнорировал повестки, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области.

Сейчас по возбужденному уголовному делу выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех подлежащих доказыванию обстоятельств, расследование продолжается.

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