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07:31 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Сертификат на бытовую технику вручили в Новосибирске родителям четверни

Напомним, в семье Стекловых 13 апреля родились сразу четверо детей.

Источник: Вести - Новосибирск

Сертификат на бытовую технику вручили в Новосибирске родителям четверни, об этом сообщает пресс-служба Правительства НСО.

Накануне днем врио заместителя Губернатора Сергей Нелюбов посетил многодетную мать Марину Стеклову в Новосибирском городском клиническом перинатальном центре.

«Все меры поддержки, которые предусмотрены федеральным и региональным законодательством, мы готовы оказать. По всем возникающим вопросам просьба обращаться, мы будем оказывать содействие», — отметил Сергей Нелюбов.

Для семьи определили персонального соцработника, который в удобное время приедет и поможет в оформлении документов на получение сертификатов на материнский капитал и областной семейный капитал, на получение ежемесячной денежной выплаты для детей в многодетной семье и других выплат и пособий.

Напомним, в Семье Стекловых 13 апреля родились сразу четверо детей.

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