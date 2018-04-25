Сертификат на бытовую технику вручили в Новосибирске родителям четверни
Напомним, в семье Стекловых 13 апреля родились сразу четверо детей.
Напомним, в семье Стекловых 13 апреля родились сразу четверо детей.
Сертификат на бытовую технику вручили в Новосибирске родителям четверни, об этом сообщает
Накануне днем врио заместителя Губернатора Сергей Нелюбов посетил многодетную мать Марину Стеклову в Новосибирском городском клиническом перинатальном центре.
«Все меры поддержки, которые предусмотрены федеральным и региональным законодательством, мы готовы оказать. По всем возникающим вопросам просьба обращаться, мы будем оказывать содействие», — отметил Сергей Нелюбов.
Для семьи определили персонального соцработника, который в удобное время приедет и поможет в оформлении документов на получение сертификатов на материнский капитал и областной семейный капитал, на получение ежемесячной денежной выплаты для детей в многодетной семье и других выплат и пособий.
Напомним, в Семье Стекловых 13 апреля родились сразу четверо детей.