Сертификат на бытовую технику вручили в Новосибирске родителям четверни

«Все меры поддержки, которые предусмотрены федеральным и региональным законодательством, мы готовы оказать. По всем возникающим вопросам просьба обращаться, мы будем оказывать содействие», — отметил Сергей Нелюбов.

Для семьи определили персонального соцработника, который в удобное время приедет и поможет в оформлении документов на получение сертификатов на материнский капитал и областной семейный капитал, на получение ежемесячной денежной выплаты для детей в многодетной семье и других выплат и пособий.