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07:33 (мск), источник: Комсомольская правда

27 апреля из-за проведения эстафеты ограничат движение в Кировском районе

Легкоатлетический забег будет посвящен Дню Победы.

27 апреля с 10 до 18 часов будет ограничено движение по улицам Кировского района из-за проведения эстафеты. Традиционный легкоатлетический забег посвящен Дню Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба городской администрации.

В частности, будет прекращено движение по дорогам:

— по ул. Федосеева на участке от ул. Кировоградская до ул. Александра Невского (без приостановки движения по ул. Александра Невского и ул. Кировоградская).

— по ул. Закамской на участке от ул. Худанина до ул. Ласьвинская (без приостановки движения по ул. Худанина и четной стороне ул. Ласьвинская).

— по ул. Ласьвинской (нечетная сторона) на участке от ул. Александра Невского до ул. Кировоградская (без приостановки движения по ул. Александра Невского и ул. Кировоградская).

Автомобилистов просят быть внимательными и планировать свои поездки с учетом вводимых ограничений.

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