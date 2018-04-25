Пермская кошка предскажет результаты чемпионата мира по футболу

Источник: Комсомольская правда

Кошка, от которой отказались хозяева, находится в ветеринарной клинике Перми. «Мы оставили её у себя в клинике, теперь она живет тут, мы ее кормим всем коллективом», — рассказывает Елена, администратор ветклиники.

Пушистой красавице нет и года, и сотрудникам ветклиники жалко стало ее усыплять. Имя кошке решено выбрать путем голосования в соцсетях.

Кошка находится в ветеринарной клинике недолго, но сотрудники уже заметили у нее необычные способности. Они уверены, что она сможет угадывать результаты матчей чемпиона мира и станет такой же знаменитой, как осьминог Пауль. Но главным итогом станет то, что кошка наконец-то обретет хозяев.

— Она заранее чувствует, что приедет директор, потому что директор кормит ее разными вкусностями, за полчаса до приезда она начинает крутиться вокруг двери и не подходит к мискам с едой, ждет, что он принесет, — улыбается администратор ветклиники. — До чемпионата мира еще несколько недель, все это время мы будем тренировать нашу любимицу к угадыванию событий.