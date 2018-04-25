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09:36 (мск), источник: Baikal-info.ru

Несколько тысяч человек в Иркутской области лишаются работы из-за закрытия ТРЦ

Ситуация с массовым закрытием крупных торгово-развлекательных центров в Иркутске и других городах и районах вызывает серьёзную обеспокоенность предпринимательского сообщества.

Об этом 25 апреля 2018 года заявил председатель Иркутского регионального отделения «Опора России» Александра Якубовского. По его словам, работы могут лишиться несколько тысяч человек.

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«Учитывая количество торговых точек, закрытие ТРЦ ставит под угрозу работу более чем 400 предпринимателей в одном только Иркутске. А так как здания закрываются на длительный срок, то и работающие в торговых центрах сотрудники остаются без работы — а это уже, как минимум, несколько тысяч человек без средств к существованию. Приостановка деятельности подталкивает владельцев малого бизнеса к сокращению штатов, чтобы избежать убытков из-за вынужденного простоя, — сообщает Якубовский. -Мы понимаем, что массовые проверки торговых объектов проводятся в свете страшной трагедии в Кемерово. Мы не преуменьшаем причины, по которым надзорные органы и суды Иркутской области принимали решения о приостановке работы крупных ТРЦ из-за многочисленных нарушений пожарной безопасности, не оправдываем собственников, допустивших недоработки по части безопасности посетителей и клиентов. Но наша организация считает важным защищать интересы законопослушных и добросовестных предпринимателей, невольно пострадавших от решений о закрытии объектов. Предпринимательское сообщество обеспокоено: не являются ли обеспечительные меры, принятые судами по исковым заявлениям прокуратуры, скоропалительными и излишними перегибами?».

В общественную организацию обращаются арендаторы и представители собственников закрытых торговых объектов, которые сообщают, что устранить нарушения можно без закрытия торгово-развлекательных центров. Александр Якубовский обратился в прокуратуру Иркутской области и в ГУ МЧС России по региону с предложением провести совещание по оценке работы межведомственных групп, проверяющих торговые центры, чтобы прийти к компромиссу, учитывающему безопасность посетителей и законные права малого бизнеса.

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