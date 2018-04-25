Несколько тысяч человек в Иркутской области лишаются работы из-за закрытия ТРЦ

«Учитывая количество торговых точек, закрытие ТРЦ ставит под угрозу работу более чем 400 предпринимателей в одном только Иркутске. А так как здания закрываются на длительный срок, то и работающие в торговых центрах сотрудники остаются без работы — а это уже, как минимум, несколько тысяч человек без средств к существованию. Приостановка деятельности подталкивает владельцев малого бизнеса к сокращению штатов, чтобы избежать убытков из-за вынужденного простоя, — сообщает Якубовский. -Мы понимаем, что массовые проверки торговых объектов проводятся в свете страшной трагедии в Кемерово. Мы не преуменьшаем причины, по которым надзорные органы и суды Иркутской области принимали решения о приостановке работы крупных ТРЦ из-за многочисленных нарушений пожарной безопасности, не оправдываем собственников, допустивших недоработки по части безопасности посетителей и клиентов. Но наша организация считает важным защищать интересы законопослушных и добросовестных предпринимателей, невольно пострадавших от решений о закрытии объектов. Предпринимательское сообщество обеспокоено: не являются ли обеспечительные меры, принятые судами по исковым заявлениям прокуратуры, скоропалительными и излишними перегибами?».