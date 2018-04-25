Несколько тысяч человек в Иркутской области лишаются работы из-за закрытия ТРЦ
Ситуация с массовым закрытием крупных
Ситуация с массовым закрытием крупных
Об этом 25 апреля 2018 года заявил председатель Иркутского регионального отделения «Опора России» Александра Якубовского. По его словам, работы могут лишиться несколько тысяч человек.
«Учитывая количество торговых точек, закрытие ТРЦ ставит под угрозу работу более чем 400 предпринимателей в одном только Иркутске. А так как здания закрываются на длительный срок, то и работающие в торговых центрах сотрудники остаются без работы — а это уже, как минимум, несколько тысяч человек без средств к существованию. Приостановка деятельности подталкивает владельцев малого бизнеса к сокращению штатов, чтобы избежать убытков
В общественную организацию обращаются арендаторы и представители собственников закрытых торговых объектов, которые сообщают, что устранить нарушения можно без закрытия