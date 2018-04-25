В Свердловской области затянулся сезон гриппа и ОРВИ

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По данным ведомства, за минувшую неделю заболели 26 тыс. человек. Эпидпорог превышен на 5% — в основном за счет взрослых и подростков, тех, кто старше 15 лет.

При этом заболеваемость все же пошла на спад: уровень прошедшей недели на 3% ниже предыдущей.

В Екатеринбурге ситуация в целом серьезнее: эпидпорог превышен на 15%, уровень заболеваемости за неделю не изменился.

«Повышенная заболеваемость регистрируется среди детей 3−6 лет, подростков старше 15 лет и взрослых», — уточняют санврачи.

Еще сложнее обстановка в 10 свердловских муниципалитетах: Староуткинске, Каменске-Уральском, Горноуральском, Артемовском, Ивдельском, Невьянском городских округах, Богдановиче, Карпинске, Красноуральске и Нижнем Тагиле. Там эпидпорог превышен на 20% и более.

В целом по области карантин введен в 40 детсадах — закрыто 60 групп ­- и 11 школах — закрыто 23 класса.