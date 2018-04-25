В Свердловской области затянулся сезон гриппа и ОРВИ
В Свердловской области продолжается эпидемия ОРВИ, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
В Свердловской области продолжается эпидемия ОРВИ, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
По данным ведомства, за минувшую неделю заболели 26 тыс. человек. Эпидпорог превышен на 5% — в основном за счет взрослых и подростков, тех, кто старше 15 лет.
При этом заболеваемость все же пошла на спад: уровень прошедшей недели на 3% ниже предыдущей.
В Екатеринбурге ситуация в целом серьезнее: эпидпорог превышен на 15%, уровень заболеваемости за неделю не изменился.
«Повышенная заболеваемость регистрируется среди детей 3−6 лет, подростков старше 15 лет и взрослых», — уточняют санврачи.
Еще сложнее обстановка в 10 свердловских муниципалитетах: Староуткинске,
В целом по области карантин введен в 40 детсадах — закрыто 60 групп - и 11 школах — закрыто 23 класса.
«По-прежнему регистрируются вирусы негриппозной этиологии (риновирус, РС вирус, коронавирус и др.) и вирусы гриппа А (Н1N1), А (Н3N2) и В», — отмечают в управлении Роспотребнадзора.