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07:55 (мск), источник: VN.ru

Запрет на рыбалку введен в Новосибирской области

Ограничения для рыбаков связаны с началом нереста.

В министерстве природных ресурсов и экологии Новосибирской области предупреждают, что сейчас на всех водоемах будут круглосуточно дежурить специалисты по охране биологических ресурсов совместно с полицией. Нарушителям грозят штрафы, а также конфискация лодок и орудий вылова.

Отметим, у запрета есть исключения. Даже в период нереста можно рыбачить, но только с берега. Подробности читайте на сайте регионального министерства природных ресурсов и экологии.

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