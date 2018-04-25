Запрет на рыбалку введен в Новосибирской области

В министерстве природных ресурсов и экологии Новосибирской области предупреждают, что сейчас на всех водоемах будут круглосуточно дежурить специалисты по охране биологических ресурсов совместно с полицией. Нарушителям грозят штрафы, а также конфискация лодок и орудий вылова.