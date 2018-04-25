Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Последует жёсткая реакция: Киев предупредили о военных в Донбассе
Нужно ли срывать букву «Ш»?
Опасные заблуждения о раннем развитии
"Любовь и голуби": чего вы не знали о Нине Дорошиной
Пользователи Сети считают, что дочь Виторгана стала копией Собчак
Антироссийские санкции США бьют по Германии и Франции Париж обратился к Берлину, Лондону и Риму с требованием убедить США смягчить ограничения
В Египте всех сбили: ответ Рунета на план Израиля бомбить С-300
Монголия обратилась к России за помощью
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Штрафы для водителей: «вафли» как новая опасность
У сборной России есть проблемы с составом перед чемпионатом мира
Царь Салах: «Ливерпуль» разбил «Рому»
Линдси Лохан заметно поправилась
Делевинь, Болдуин и другие повеселились на дне рождении Хадид
Традиционный способ мерить давление признали неверным
Инфекционисты попросили не принимать душ каждый день
5 городов, куда точно не стоит ехать на майские праздники
Названа страна с лучшим гражданством
Фоторепортажи
11Ушедшие в историю
8Главное требование митингующих жителей Армении исполнено
07:57 (мск), источник: АиФ Челябинск

Два челябинских вуза лишились бюджетных мест по нескольким специальностям

Учебным заведениям отказали из-за проблем с аккредитацией.

Южно-Уральский госуниверситет и Челябинский государственный институт культуры в 2019/20 учебном году не смогут предоставить абитуриентам бюджетные места по ряду специальностей, такое решение было принято на заседании Комиссии по проведению открытого публичного конкурса по распределению контрольных цифр приема по специальностям и направлениям подготовки для обучения по образовательным программам высшего образования за счет средств федерального бюджета, протокол заседания опубликован на сайте министерства образования РФ.

Согласно документу, из-за проблем с аккредитацией ЮУрГУ отказано в участии в конкурсе по специальностям «Управление в технических системах» (бакалавриат и магистратура) и «Юриспруденция» (магистратура и аспирантура. ЧГИК не сможет набрать бюджетников в аспирантуру по специальности «Культурология».

Напомним, ранее федеральная служба по надзору в сфере образования и науки отказала Южно-Уральскому государственному университету в государственной аккредитации образовательной деятельности в отношении нескольких специальностей и направлений подготовки.

Все новости региона
За кадром. Как поднимают на ноги детей-акробатов, попавших в крупное ДТП
«Ливерпуль» разгромил «Рому» в матче полуфинала Лиги чемпионов
Выявлена неожиданная опасность спиртных напитков
В Америке говорят о провале истребителя Су-57
СМИ узнали о плане Запада обойти российское вето в СБ ООН
ПАСЕ признала часть Донбасса оккупированной Россией
В Китае макака отомстила туристу за неудачную шутку
Сотрудница полиции изучила бывшую своего сожителя и поплатилась
Спорт
У сборной России есть проблемы с составом перед чемпионатом мира Во вторник тренерский штаб во главе с новым тренером Ильей Воробьевым объявил состав на Шведские игры
Авто
В Россию придёт новый недорогой кроссовер Kia Корейская марка сейчас занята разработкой нового компактного кроссовера, который со временем доберётся до нашего рынка
Hi-Tech
В России рухнули цены на iPhone X Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что на данный момент он стоит почти на 20% дешевле РРЦ.
Кино
Зудина, Ургант и Михалков посетили премьеру фильма в ГУМе Показ картины по рассказам Резо Габриадзе «Знаешь, мама, где я был?» открыл 18-й фестиваль «Черешневый лес»
Недвижимость
5 городов, куда не стоит ехать на майские праздники
Как обманывают россиян с жильем в Болгарии: личный опыт
Эксперты назвали лучшее гражданство мира
Стало известно, в каких городах могут провести реновацию
Леди
Как быстро подготовиться к выходу в свет – секреты российских звезд Альбина Джанабаева, Анна Седокова, Полина Гагарина и Юлианна Караулова поделились секретами красоты с «Леди.Mail.Ru»
Дети
43-летняя Татьяна Навка сообщила о пополнении в семье (фото) Ее младшая сестра недавно родила ребенка.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь