Два челябинских вуза лишились бюджетных мест по нескольким специальностям

Южно-Уральский госуниверситет и Челябинский государственный институт культуры в 2019/20 учебном году не смогут предоставить абитуриентам бюджетные места по ряду специальностей, такое решение было принято на заседании Комиссии по проведению открытого публичного конкурса по распределению контрольных цифр приема по специальностям и направлениям подготовки для обучения по образовательным программам высшего образования за счет средств федерального бюджета, протокол заседания опубликован на сайте министерства образования РФ.

Согласно документу, из-за проблем с аккредитацией ЮУрГУ отказано в участии в конкурсе по специальностям «Управление в технических системах» (бакалавриат и магистратура) и «Юриспруденция» (магистратура и аспирантура. ЧГИК не сможет набрать бюджетников в аспирантуру по специальности «Культурология».