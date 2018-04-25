Отец «похищенной» в Сургуте девочки заявил, что видео является постановкой

Во вторник в СМИ и соцсетях был размещен видеофрагмент, на котором женщина оставляет ребенка на детской площадке, после чего уходит. Вскоре во двор заезжает мужчина, который, игнорируя сопротивление маленькой девочки, увозит ее. Запись заинтересовала правоохранительные органы, при этом источник РИА Новости в полиции, а также следственное управление СК РФ по Югре сообщали, что обращений в связи с пропажей ребенка не поступало.

«Сотрудниками полиции проведен ряд оперативных мероприятий, в ходе которых стражам порядка по горячим следам удалось установить личность мужчины. Им оказался 31-летний житель Сургута. Установлено, что он является отцом ребенка. С его слов, видео является рекламным роликом», — говорится в сообщении УМВД.

В ведомстве также подчеркнули, что полицейские передали материалы по данному инциденту в следственное управление, сотрудники которого примут процессуальное решение.

На видеозаписи, опубликованной на сайте УМВД, мужчина, являющийся отцом ребенка, рассказал, что случившееся является «съемкой рекламного ролика безопасных дворов».

«Это должна была быть серия роликов, на которых происходит нечто шокирующее, но слегка странное. Если вы успели заметить, девочка этого грабителя ужасного умудрилась перекинуть через плечо и нанести даже некоторые увечья, после которых он все-таки утащил ее с собой. Она моя дочь, она знала об этом, снималась в нашем остросюжетном фильме и была не против», — заявил он.