Откуда лучше видно: где смотреть салют в День Победы

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Праздничные салюты и фейерверки в честь Дня Победы запустят с 33 городских площадок. В общей сложности пусковые установки дадут несколько десятков тысяч залпов. Вечернее небо Москвы озарят вспышки золотых, оранжевых, зеленых, красных и фиолетовых искр. Световое шоу начнется в 22:00 и продлится около пяти минут — его будет хорошо видно во всех столичных округах.

«Высотные салюты организуют на 16 площадках. Пожалуй, самое красочное шоу можно посмотреть в парке Победы на Поклонной горе. Там запустят пиротехнику сразу с двух точек», — рассказали в пресс-службе Департамента культуры города Москвы.

Фейерверки в честь Дня Победы запустят в 17 столичных парках. В отличие от салютов искрящиеся фейерверки раскрываются на меньшей высоте, тем не менее это не влияет на их зрелищность. За короткое время орудия выпустят более 80 тысяч залпов, а небо украсят золотые пионы, разноцветные хризантемы, а также красные, синие, зеленые и желтые шары.

При этом сценарии запуска фейерверков у каждого из парков будут разными. Например, одно из самых красочных представлений горожан ждет в Бабушкинском парке: там пусковые установки дадут до девяти тысяч залпов. В небе расцветут золотые пионы с желтыми и красными листьями и разноцветные пальмы.