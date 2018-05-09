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15:56 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Откуда лучше видно: где смотреть салют в День Победы

Световое шоу начнется в 22:00 и продлится около пяти минут — его будет хорошо видно во всех столичных округах.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Праздничные салюты и фейерверки в честь Дня Победы запустят с 33 городских площадок. В общей сложности пусковые установки дадут несколько десятков тысяч залпов. Вечернее небо Москвы озарят вспышки золотых, оранжевых, зеленых, красных и фиолетовых искр. Световое шоу начнется в 22:00 и продлится около пяти минут — его будет хорошо видно во всех столичных округах.

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«Высотные салюты организуют на 16 площадках. Пожалуй, самое красочное шоу можно посмотреть в парке Победы на Поклонной горе. Там запустят пиротехнику сразу с двух точек», — рассказали в пресс-службе Департамента культуры города Москвы.

Фейерверки в честь Дня Победы запустят в 17 столичных парках. В отличие от салютов искрящиеся фейерверки раскрываются на меньшей высоте, тем не менее это не влияет на их зрелищность. За короткое время орудия выпустят более 80 тысяч залпов, а небо украсят золотые пионы, разноцветные хризантемы, а также красные, синие, зеленые и желтые шары.

При этом сценарии запуска фейерверков у каждого из парков будут разными. Например, одно из самых красочных представлений горожан ждет в Бабушкинском парке: там пусковые установки дадут до девяти тысяч залпов. В небе расцветут золотые пионы с желтыми и красными листьями и разноцветные пальмы.

Читайте также: «Недельное. Первые километры войны». Спецпроект к Дню Победы

9 Мая — праздник Победы Красной армии и советского народа над нацистской Германией в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов. Установлен указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1945 года. С 1965 года День Победы — нерабочий праздничный день.

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