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08:00 (мск), источник: VN.ru

Лучший в мире ветеринар живет в Новосибирске

Международную премию «Айболит» получил практикующий ветеринар из Новосибирска Евгений Козлов. Он читает лекции в НГАУ, работает в ветклинике и успевает консультировать Новосибирский зоопарк.

Вручение наград Ассоциации практикующих ветеринарных врачей состоялось 22 апреля на Московском международном ветеринарном конгрессе. Новосибирский ветеринар Евгений Козлов был отмечен премией «Айболит». Сразу после этого он прочитал лекцию о лечении переломов костей у приматов.

«Нестандартные случаи, сложные операции — Евгений Матвеевич со всеми задачами справляется блестяще. Его пациентами были представители самых разных видов», — рассказали в Новосибирском зоопарке.

СПРАВКА

Премия «Айболит» вручается с 2012 года, лауреатами становятся врачи, которые лечат животных, содержащихся в зоологических парках. Критериями отбора номинантов на премию служат такие качества как гуманизм, высокий профессионализм, доброта и отзывчивость.

Ранее Евгений Козлов в интервью поделился, каких именно животных ему приходилось лечить. Среди его пациентов — броненосцы, тигры, скунсы, носухи, медведи, удавы и многие другие.

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