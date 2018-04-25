Лучший в мире ветеринар живет в Новосибирске

Вручение наград Ассоциации практикующих ветеринарных врачей состоялось 22 апреля на Московском международном ветеринарном конгрессе. Новосибирский ветеринар Евгений Козлов был отмечен премией «Айболит». Сразу после этого он прочитал лекцию о лечении переломов костей у приматов.

«Нестандартные случаи, сложные операции — Евгений Матвеевич со всеми задачами справляется блестяще. Его пациентами были представители самых разных видов», — рассказали в Новосибирском зоопарке.

СПРАВКА

Премия «Айболит» вручается с 2012 года, лауреатами становятся врачи, которые лечат животных, содержащихся в зоологических парках. Критериями отбора номинантов на премию служат такие качества как гуманизм, высокий профессионализм, доброта и отзывчивость.