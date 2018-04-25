Дудь и лидер группы «Кровосток»: Шило назвал Челябинск самым невероятным местом в мире
Гость нового выпуска «вДудя» заявил, что кайфанул в южноуральской столице.
Гость нового выпуска «вДудя» заявил, что кайфанул в южноуральской столице.
Самый дорогой блогер России Юрий Дудь выпустил интервью с лидером группы «Кровосток». 47-летний Антон Черняк по прозвищу Шило рассказал журналисту о своей жизни в 90-х и предпочтениях в искусстве. Дудь спросил артиста о самом невероятном месте на Земле, в котором бывал музыкант.
— В России мне понравился Челябинск. Это огромный индустриальный город.
На экране также показали пару фотографий Челябинска — вид на Кировку и дымящие трубы заводов. За сутки ролик набрал около двух миллионов просмотров.
Группе «Кровосток» 15 лет. Ее жанр определяют как абстрактный
В группе «Кровостока» VK около 150 тысяч участников. По поводу их творчества положительно высказывались знаменитости и музыкальные критики.
Три года назад ярославский наркоконтроль призвал родителей не пускать детей на концерт группы «Кровосток», усмотрев в треках пропаганду наркотиков. Далее на коллектив подали в суд, с требованием запретить их песни и закрыть сайт. Однако музыкантам удалось выиграть дело.
Полный выпуск можно посмотреть на канале «вДудь».