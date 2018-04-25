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08:02 (мск), источник: Комсомольская правда

Дудь и лидер группы «Кровосток»: Шило назвал Челябинск самым невероятным местом в мире

Гость нового выпуска «вДудя» заявил, что кайфанул в южноуральской столице.

Самый дорогой блогер России Юрий Дудь выпустил интервью с лидером группы «Кровосток». 47-летний Антон Черняк по прозвищу Шило рассказал журналисту о своей жизни в 90-х и предпочтениях в искусстве. Дудь спросил артиста о самом невероятном месте на Земле, в котором бывал музыкант.

— В России мне понравился Челябинск. Это огромный индустриальный город. Как-то парадоксально, но я почувствовал себя в нем неожиданно уютно. У меня в Текстильщиках (район Москвы, где живет Черняк — прим.ред.) есть такая промзона, где мы в детстве много проводили времени, гуляли. Такое странное, постиндустриальное, полузаброшенное пространство. По-своему, мы там [в Челябинске] кайфанули. Мы, конечно, недолго были. Своими ногами я не гулял, но из окна машины все дико прикольно, — ответил Шило. (Видео можно посмотреть здесь).

На экране также показали пару фотографий Челябинска — вид на Кировку и дымящие трубы заводов. За сутки ролик набрал около двух миллионов просмотров.

Группе «Кровосток» 15 лет. Ее жанр определяют как абстрактный хип-хоп. В своих текстах участники используют темы и мотивы «блатняка». На типичный рэп-минус накладывается монотонный речитатив солиста. Однако идейная составляющая композиций «Кровостока» несколько больше, чем в массовых жанрах вроде шансона и поп-музыки.

В группе «Кровостока» VK около 150 тысяч участников. По поводу их творчества положительно высказывались знаменитости и музыкальные критики.

Три года назад ярославский наркоконтроль призвал родителей не пускать детей на концерт группы «Кровосток», усмотрев в треках пропаганду наркотиков. Далее на коллектив подали в суд, с требованием запретить их песни и закрыть сайт. Однако музыкантам удалось выиграть дело.

Полный выпуск можно посмотреть на канале «вДудь».

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