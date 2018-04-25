В Казахстане госслужащие болеют чаще других
Оказалось, что на состояние их здоровья влияет большой объем работы, высокая ответственность и ненормированный рабочий день.
Оказалось, что на состояние их здоровья влияет большой объем работы, высокая ответственность и ненормированный рабочий день.
Госслужащие болеют в несколько раз чаще остальных казахстанцев. Оказалось, что на состояние их здоровья влияет большой объем работы, высокая ответственность и ненормированный рабочий день.
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«Из заболеваний на первом месте — заболевание пищеварительной системы, различные гастриты, язвенная болезнь сердца, нарушение пищеварения, а также заболевания бронхолегочной системы, прежде всего респираторные болезни, вирусные состояния, хронические бронхиты с обструктивными компонентами», — сказал руководитель медицинского центра Управления делами Президента РК Валерий Бенберин.
Следом идут заболевания