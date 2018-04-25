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07:42 (мск), источник: Zakon.kz

В Казахстане госслужащие болеют чаще других

Оказалось, что на состояние их здоровья влияет большой объем работы, высокая ответственность и ненормированный рабочий день.

Госслужащие болеют в несколько раз чаще остальных казахстанцев. Оказалось, что на состояние их здоровья влияет большой объем работы, высокая ответственность и ненормированный рабочий день.

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Этот вопрос вчера обсуждали на научно-практическом форуме «Шипажай-2018», сообщает Zakon.kz со ссылкой на КТК.

«Из заболеваний на первом месте — заболевание пищеварительной системы, различные гастриты, язвенная болезнь сердца, нарушение пищеварения, а также заболевания бронхолегочной системы, прежде всего респираторные болезни, вирусные состояния, хронические бронхиты с обструктивными компонентами», — сказал руководитель медицинского центра Управления делами Президента РК Валерий Бенберин.

Следом идут заболевания сердечно-сосудистой системы. Госслужащим, как и другим казахстанцам, порекомендовали чаще посещать местные санатории.

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