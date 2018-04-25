В вузовских программах подготовки специалистов выявлены ненужные предметы

Источник: Kazinform

— Талгат Ильясович, международную аккредитацию образовательных программ из 66 вузов получили только 8 вузов. Скажите, насколько достоверны эти результаты?

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— Высокие баллы подтверждают оценку экспертов, имеющих международную аккредитацию. Анализ образовательных программ с наивысшей экспертной оценкой и местом в рейтинге показали: Казахстанско-Британский Технический Университет — 4,85; Атырауский университет нефти и газа — 3,88; Университет имени Сулеймана Демиреля — 3,78; Университет Нархоз — 3,76; Международный университет информационных технологий — 3,71; Алматы менеджмент университет — 3,69; Казахский национальный университет им. Аль-Фараби — 3,64; Восточно-Казахстанский государственный технический университет им. Д. Серикбаева — 3,63. Всего по республике на подготовку по специальности «Информационные системы» вузам выдано 70 лицензий, из которых не оценивались 2 не подведомственных МОН РК вуза — Академия КНБ РК и Алматинская академия МВД РК, также 2 вуза не вошли в рейтинг по причине отсутствия набора и выпуска — Казахская академия труда и социальных отношений, Финансовая академия.

— Скажите, что стало основным критерием оценки образовательных программ?

— В первую очередь, это процент трудоустроенных выпускников и их средняя заработная плата. А также сведения о выпускниках 2017 года и их трудоустройстве, полученные из Единой системы управления высшим образованием (ЕСУВО) и сверенные с базами ГЦВП.

На первом этапе производился анализ средней заработной платы и процента трудоустройства выпускников 2016 года по оцениваемым образовательным программам. На втором этапе — оценка и анализ разрывов содержания образовательных программ с привлечением экспертов из ведущих IT-компаний РК.

— К каким выводам пришли эксперты?

— По итогам оценки эксперты отметили, что в образовательных программах подготовки специалистов имеются ненужные для изучения предметы, отнимающие время у студентов, имеются факты применения в обучении устаревших языков программирования.

— Наверняка промежуточный анализ выявил какие-то проблемы? Если да, то — какие?

— Это и отсутствие гибкости типовых учебных программ (ТУП). Много замечаний к рабочим программам дисциплин по предметам, где имеется жесткая регламентация посредством ТУПов. Это и отсутствие выборности образовательной траектории для студентов. Как показывает практика во многих университетах, выборность предметов студентами осуществляется формально и формируется под имеющиеся компетенции штатных преподавателей. Это и отсутствие необходимых лабораторных классов. К примеру, выпускники астанинских, а также многих региональных вузов не пишут программы для IOS.

— В чем же причина существующего положения дел?

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— В том, что отсутствуют компьютерные классы Mac OS (компьютеры Apple). Рабочие программы дисциплин (силлабусы) не полностью соответствуют потребностям IT-рынка, чаще в государственных вузах. Такая проблема имеет место в связи с низкой заработной платой ППС и невозможностью привлечь специалистов с рынка.

— От чего сейчас зависит уровень заработной платы в этой сфере?

— Он в прямой зависимости от профессиональной подготовки выпускников на рынке труда. Этот фактор показывает, то что выпускники, заканчивающие вуз с высококвалифицированным профессорско-преподавательским составом и качественной образовательной программой, будут на рынке конкурентоспособны и, соответственно, будут получать высокую заработную плату.

— О чем можно судить по данным выводам?

— О том, что трудоустройство выпускников напрямую зависит от вуза, качества образовательных программ и профессорско-преподавательского состава. Чем хуже качество, тем меньше процент трудоустройства выпускников.

— Спасибо за интервью!