Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Наше сердце, наш Нинок»: в Москве простились с Ниной Дорошиной
Что будет, если «закончились права»
Внучка Владимира Высоцкого удивила поклонников сходством с дедом
Страны G7 сделали заявление, касающееся Крыма
Делевинь, Болдуин и другие повеселились на дне рождении Хадид
Большинство ТЦ не соответствует требованиям пожарной безопасности Более двух тысяч административных дел о нарушениях пожарной безопасности в ТЦ возбудили в России
В Египте всех сбили: ответ Рунета на план Израиля бомбить С-300
Монголия обратилась к России за помощью
Новый Mitsubishi Lancer: первые изображения
Моторшоу в Пекине: сенсации и главные новинки
В Союзе биатлонистов нашли еще одного «русского агента»
«Бавария» и «Реал» сыграют в полуфинальном матче Лиги чемпионов
Линдси Лохан заметно поправилась
Делевинь, Болдуин и другие повеселились на дне рождении Хадид
Традиционный способ мерить давление признали неверным
Инфекционисты попросили не принимать душ каждый день
5 городов, куда точно не стоит ехать на майские праздники
Что купить в Финляндии, продав московскую двушку
Фоторепортажи
8Главное требование митингующих жителей Армении исполнено
12Восстание обреченных
07:23 (мск), источник: Kazinform

В вузовских программах подготовки специалистов выявлены ненужные предметы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Министерством образования и науки РК совместно с Национальной палатой предпринимателей РК «Атамекен» проведен анализ содержания образовательных программ в высших учебных заведениях по уровню бакалавриат, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

— Талгат Ильясович, международную аккредитацию образовательных программ из 66 вузов получили только 8 вузов. Скажите, насколько достоверны эти результаты?

Читайте также
Отчислено более сотни студентов, поступивших по поддельным сертификатам в медвуз Астаны

— Высокие баллы подтверждают оценку экспертов, имеющих международную аккредитацию. Анализ образовательных программ с наивысшей экспертной оценкой и местом в рейтинге показали: Казахстанско-Британский Технический Университет — 4,85; Атырауский университет нефти и газа — 3,88; Университет имени Сулеймана Демиреля — 3,78; Университет Нархоз — 3,76; Международный университет информационных технологий — 3,71; Алматы менеджмент университет — 3,69; Казахский национальный университет им. Аль-Фараби — 3,64; Восточно-Казахстанский государственный технический университет им. Д. Серикбаева — 3,63. Всего по республике на подготовку по специальности «Информационные системы» вузам выдано 70 лицензий, из которых не оценивались 2 не подведомственных МОН РК вуза — Академия КНБ РК и Алматинская академия МВД РК, также 2 вуза не вошли в рейтинг по причине отсутствия набора и выпуска — Казахская академия труда и социальных отношений, Финансовая академия.

— Скажите, что стало основным критерием оценки образовательных программ?

— В первую очередь, это процент трудоустроенных выпускников и их средняя заработная плата. А также сведения о выпускниках 2017 года и их трудоустройстве, полученные из Единой системы управления высшим образованием (ЕСУВО) и сверенные с базами ГЦВП.

На первом этапе производился анализ средней заработной платы и процента трудоустройства выпускников 2016 года по оцениваемым образовательным программам. На втором этапе — оценка и анализ разрывов содержания образовательных программ с привлечением экспертов из ведущих IT-компаний РК.

— К каким выводам пришли эксперты?

— По итогам оценки эксперты отметили, что в образовательных программах подготовки специалистов имеются ненужные для изучения предметы, отнимающие время у студентов, имеются факты применения в обучении устаревших языков программирования.

— Наверняка промежуточный анализ выявил какие-то проблемы? Если да, то — какие?

— Это и отсутствие гибкости типовых учебных программ (ТУП). Много замечаний к рабочим программам дисциплин по предметам, где имеется жесткая регламентация посредством ТУПов. Это и отсутствие выборности образовательной траектории для студентов. Как показывает практика во многих университетах, выборность предметов студентами осуществляется формально и формируется под имеющиеся компетенции штатных преподавателей. Это и отсутствие необходимых лабораторных классов. К примеру, выпускники астанинских, а также многих региональных вузов не пишут программы для IOS.

— В чем же причина существующего положения дел?

Читайте также
Определена дата выпускных вечеров в школах Казахстана

— В том, что отсутствуют компьютерные классы Mac OS (компьютеры Apple). Рабочие программы дисциплин (силлабусы) не полностью соответствуют потребностям IT-рынка, чаще в государственных вузах. Такая проблема имеет место в связи с низкой заработной платой ППС и невозможностью привлечь специалистов с рынка.

— От чего сейчас зависит уровень заработной платы в этой сфере?

— Он в прямой зависимости от профессиональной подготовки выпускников на рынке труда. Этот фактор показывает, то что выпускники, заканчивающие вуз с высококвалифицированным профессорско-преподавательским составом и качественной образовательной программой, будут на рынке конкурентоспособны и, соответственно, будут получать высокую заработную плату.

— О чем можно судить по данным выводам?

— О том, что трудоустройство выпускников напрямую зависит от вуза, качества образовательных программ и профессорско-преподавательского состава. Чем хуже качество, тем меньше процент трудоустройства выпускников.

— Спасибо за интервью!

Автор: Гульмира Сарбасова.

Все новости региона
 Убийство трех женщин в Алматы: Прокурор запросил пожизненный срок
Сколько выплатил ЕНПФ выехавшим за границу на ПМЖ казахстанцам
«Ливерпуль» разгромил «Рому» в матче полуфинала Лиги чемпионов
Выявлена неожиданная опасность спиртных напитков
В Америке говорят о провале истребителя Су-57
СМИ узнали о плане Запада обойти российское вето в СБ ООН
ПАСЕ признала часть Донбасса оккупированной Россией
В Китае макака отомстила туристу за неудачную шутку
Сотрудница полиции изучила бывшую своего сожителя и поплатилась
Спорт
У сборной России есть проблемы с составом перед чемпионатом мира Во вторник тренерский штаб во главе с новым тренером Ильей Воробьевым объявил состав на Шведские игры
Авто
В Россию придёт новый недорогой кроссовер Kia Корейская марка сейчас занята разработкой нового компактного кроссовера, который со временем доберётся до нашего рынка
Hi-Tech
В России рухнули цены на iPhone X Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что на данный момент он стоит почти на 20% дешевле РРЦ.
Кино
Зудина, Ургант и Михалков посетили премьеру фильма в ГУМе Показ картины по рассказам Резо Габриадзе «Знаешь, мама, где я был?» открыл 18-й фестиваль «Черешневый лес»
Недвижимость
5 городов, куда не стоит ехать на майские праздники
Глава Минстроя назвал самые благоустроенные регионы России
Стало известно, в каких городах могут провести реновацию
Как обманывают россиян с жильем в Болгарии: личный опыт
Леди
Как носить анималистичный принт и быть в тренде Первое, что приходит на ум при упоминании анималистичного принта - леопардовый total look и клатч из кожи питона
Дети
43-летняя Татьяна Навка сообщила о пополнении в семье (фото) Ее младшая сестра недавно родила ребенка.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь