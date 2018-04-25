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07:19 (мск), источник: Lenta.Ru

Выявлена неожиданная опасность спиртных напитков

Ученые Нью-Йоркского университета выяснили, что употребление алкогольных напитков провоцирует рост патогенной микрофлоры в ротовой полости. В результате повышается риск болезни десен, некоторых видов рака и сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

В исследовании приняли участие 1044 человека в возрасте 55−78 лет, у которых взяли образцы микрофлоры ротовой полости. Специалисты сравнивали видовой состав бактерий у 270 непьющих, 614 умеренно пьющих и 160 постоянно пьющих.

Оказалось, что алкоголь провоцировал изменение микрофлоры, в результате чего увеличивалось количество Bacteroidales, Actinomyces и Neisseria. В то же время уменьшалось число Lactobacillales, которые предотвращают развитие некоторых опасных заболеваний. При этом степень изменений зависит от частоты потребления спиртного.

Bacteroidales способны вызывать различные воспалительные и гнойные заболевания, а также провоцировать развитие злокачественных опухолей. Актиномицеты могут стать причиной актиномикоза и эндокардита. Род Neisseria включает в себя возбудителей гонореи и менингита.

Ранее, в марте 2018 года опубликованы результаты исследования ученых Мюнхенского университета, которые показали, что чрезмерное употребление алкоголя связано с риском фибрилляции предсердий — разновидности сердечной недостаточности, которая может стать хроническим заболеванием.

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