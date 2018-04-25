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08:09 (мск), источник: Om1.ru

За неделю в Омской области больше 9 тысяч человек заболели ОРВИ

На карантин закрыли восемь групп в шести детских садах и два класса в двух школах.

За прошедшую неделю в Омской области специалисты зарегистрировали 9 428 случаев заболевания гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). Таким образом, в период с 16 по 23 апреля наблюдалось снижение заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей на 6%.

За неделю при лабораторном обследовании 43 больных ОРВИ получено 17 положительных результатов.

Роспотребнадзор по Омской области:

 — В семи случаях обнаружены вирусы гриппа А, в одном вирус гриппа В. Доля вирусов гриппа в структуре положительных находок составила 47,1%, риновирусы составили — 35,2%, метапневмовирус, парагрипп и коронавирус по 5,9%.

На минувшей неделе на карантин закрыли восемь групп в шести детских садах и два класса в двух школах.

Специалисты контролируют эпидемиологическую ситуацию в регионе.

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