За неделю в Омской области больше 9 тысяч человек заболели ОРВИ
На карантин закрыли восемь групп в шести детских садах и два класса в двух школах.
На карантин закрыли восемь групп в шести детских садах и два класса в двух школах.
За прошедшую неделю в Омской области специалисты зарегистрировали 9 428 случаев заболевания гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). Таким образом, в период с 16 по 23 апреля наблюдалось снижение заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей на 6%.
За неделю при лабораторном обследовании 43 больных ОРВИ получено 17 положительных результатов.
Роспотребнадзор по Омской области:
— В семи случаях обнаружены вирусы гриппа А, в одном вирус гриппа В. Доля вирусов гриппа в структуре положительных находок составила 47,1%, риновирусы составили — 35,2%, метапневмовирус, парагрипп и коронавирус по 5,9%.
На минувшей неделе на карантин закрыли восемь групп в шести детских садах и два класса в двух школах.
Специалисты контролируют эпидемиологическую ситуацию в регионе.