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08:02 (мск), источник: Tengrinews

В Алматы без вести пропал оператор телеканала КТК

В Алматы без вести пропал оператор телеканала КТК Олжас Белгибаев. Об этом корреспонденту Tengrinews.kz сообщили его друзья.

По данным близких, Олжаса Белгибаева ищут уже пятые сутки. Он вышел из дома в субботу вечером якобы в кино.

До сегодняшнего дня парень так и не вернулся. Как рассказал его друг Биржан, телефон Олжаса отключен, в последний раз он был в сети в ночь с субботы на воскресенье.

Родные уже обратились с заявлением в полицию. По данным коллег Олжаса Белгибаева, даны объявления в соцсетях, к поискам подключены волонтеры.

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