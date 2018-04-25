В Алматы без вести пропал оператор телеканала КТК

По данным близких, Олжаса Белгибаева ищут уже пятые сутки. Он вышел из дома в субботу вечером якобы в кино.

До сегодняшнего дня парень так и не вернулся. Как рассказал его друг Биржан, телефон Олжаса отключен, в последний раз он был в сети в ночь с субботы на воскресенье.