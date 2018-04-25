В Алматы без вести пропал оператор телеканала КТК
В Алматы без вести пропал оператор телеканала КТК Олжас Белгибаев. Об этом корреспонденту Tengrinews.kz сообщили его друзья.
В Алматы без вести пропал оператор телеканала КТК Олжас Белгибаев. Об этом корреспонденту Tengrinews.kz сообщили его друзья.
По данным близких, Олжаса Белгибаева ищут уже пятые сутки. Он вышел из дома в субботу вечером якобы в кино.
Родные уже обратились с заявлением в полицию. По данным коллег Олжаса Белгибаева, даны объявления в соцсетях, к поискам подключены волонтеры.