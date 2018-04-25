Врио губернатора посетил Кисилевск с рабочим визитом

«Шахта № 12» входит в ЗАО «Стройсервис» с 2009 года. Сейчас на предприятии активно развивается участок по открытой добыче угля. Проектная мощность предприятия — 1 млн тонн угля в год, балансовые запасы шахты — 76 млн тонн угля. Сегодня здесь добывают уголь для нужд энергетики и коксования, работает своя обогатительная фабрика.