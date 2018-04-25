Картину Модильяни выставили на аукционе за рекордную цену

Источник: AFP 2018

Отмечается, что ранее рекорд по стартовой цене удерживала картина Пабло Пикассо «Алжирские женщины (версия О)», написанная в 1955 году. Эксперты оценили ее стоимость в $140 млн, покупатель в — $179 млн.

Ранее на аукционе в Великобритании было продано меню первого обеда, который был подан на лайнере «Титаник».

Сообщается, что меню обеда, который был подан офицерам в первый день ходовых испытаний лайнера 2 апреля 1912 года, было продано за $140 тысяч.