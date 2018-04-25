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07:49 (мск), источник: Газета.Ру

Картину Модильяни выставили на аукционе за рекордную цену

Аукционный дом Sotheby’s выставил на торги картину итальянского художника Амедео Модильяни «Лежащая обнаженная» со стартовой ценой $150 млн, сообщает CNN.

Источник: AFP 2018

Отмечается, что ранее рекорд по стартовой цене удерживала картина Пабло Пикассо «Алжирские женщины (версия О)», написанная в 1955 году. Эксперты оценили ее стоимость в $140 млн, покупатель в — $179 млн.

Ранее на аукционе в Великобритании было продано меню первого обеда, который был подан на лайнере «Титаник».

Сообщается, что меню обеда, который был подан офицерам в первый день ходовых испытаний лайнера 2 апреля 1912 года, было продано за $140 тысяч.

В меню вошли осветленный говяжий или куриный бульон, «сладкое мясо», ягненок в мятном соусе, семга, жареная курица, тушеная ветчина со шпинатом, цветная капуста и вареная картошка в качестве гарнира, а также пудинг, королевские груши и пирожные на десерт.

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