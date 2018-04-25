Лай собаки выдал приставам неплательщика алиментов в Новосибирской области, об этом сообщает пресс-служба УФССП по НСО.



34-летний мужчина не платил алименты на содержание собственной дочери. Сумма скопилась приличная — 200 тысяч рублей. Дело неплательщика было передано приставам. Служители Фемиды пытались разыскать должника, но он успешно скрывался.



«В ходе очередного рейда, судебные приставы решили применить нестандартный подход, чтобы напомнить нерадивому папе про родительские обязательства. Они поинтересовались о местонахождении должника у соседей, которые, не задумываясь, сдали его. Оказалось, гражданин Д. несколько минут назад вернулся из магазина», — рассказали в пресс-службе ведомства.



Приставов в очередной раз встретила сожительница мужчины и сообщила о том, что её возлюбленный уехал в город. Чтобы развеять сомнения должностных лиц, женщина пригласила их пройти в дом и самим убедиться в отсутствии неплательщика.



В доме действительно никого не оказалось, однако как только судебные приставы вышли во двор, они заметили, что соседская собака злобно лает в направлении бани.



«Несмолкаемый лай собаки и приближение судебных приставов к парилке заставили должника выйти из своего укрытия. Так, попытка избежать родительских обязанностей, закончилась для нерадивого отца неприятными для него последствиями», — отметили в ФССП.



Неплательщика арестовали на 10 суток.