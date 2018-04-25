Найден пропавший в Омской области 13-летний мальчик
Сотрудники полиции установили местонахождение пропавшего 13-летнего подростка Данила Панова, живущего в Калачинске.
Сотрудники полиции установили местонахождение пропавшего 13-летнего подростка Данила Панова, живущего в Калачинске.
Два дня назад, 23 апреля, мальчик не вернулся из школы домой. Опекуны обратились в полицию через несколько часов поздним вечером.
За ночь полицейские обследовали подвалы и чердаки домов, проверяли стройки, колодцы. Подросток был найден на остановке общественного транспорта в Калачинске живым и здоровым.
Правоохранители выяснили, что никаких противоправных действий в отношении него не совершалось. Полицейским пришлось побеседовать на тему самовольных уходов с ним и его опекунами.