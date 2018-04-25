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08:27 (мск), источник: СуперОмск

Найден пропавший в Омской области 13-летний мальчик

Сотрудники полиции установили местонахождение пропавшего 13-летнего подростка Данила Панова, живущего в Калачинске.

Два дня назад, 23 апреля, мальчик не вернулся из школы домой. Опекуны обратились в полицию через несколько часов поздним вечером.

За ночь полицейские обследовали подвалы и чердаки домов, проверяли стройки, колодцы. Подросток был найден на остановке общественного транспорта в Калачинске живым и здоровым.

Правоохранители выяснили, что никаких противоправных действий в отношении него не совершалось. Полицейским пришлось побеседовать на тему самовольных уходов с ним и его опекунами.

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