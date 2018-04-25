Найден пропавший в Омской области 13-летний мальчик

Два дня назад, 23 апреля, мальчик не вернулся из школы домой. Опекуны обратились в полицию через несколько часов поздним вечером.

За ночь полицейские обследовали подвалы и чердаки домов, проверяли стройки, колодцы. Подросток был найден на остановке общественного транспорта в Калачинске живым и здоровым.