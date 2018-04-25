Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Советские подводники знали: в США нашли «тектоническую бомбу»
Новый Mitsubishi Lancer: первые изображения
Сергей Лазарев растрогал зрителей архивными фото сына
Президент Франции ответил на слова Путина о грубейшем нарушении
Иван Охлобыстин с женой примерили ретро-костюмы
Лавров: Франция потворствует обману США в Сирии Некоторые страны взяли курс на развал Сирии, заявил министр иностранных дел РФ
В Египте всех сбили: ответ Рунета на план Израиля бомбить С-300
Монголия обратилась к России за помощью
Новый Mitsubishi Lancer: первые изображения
Моторшоу в Пекине: сенсации и главные новинки
У сборной России есть проблемы с составом перед чемпионатом мира
Царь Салах: «Ливерпуль» разбил «Рому»
Линдси Лохан заметно поправилась
Делевинь, Болдуин и другие повеселились на дне рождении Хадид
Традиционный способ мерить давление признали неверным
Инфекционисты попросили не принимать душ каждый день
«Наша арифметика не беспочвенна»: как РФ уничтожала ракеты США
Режим сна, приближающий людей к смерти
Фоторепортажи
11Ушедшие в историю
8Главное требование митингующих жителей Армении исполнено
08:29 (мск), источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге за сутки выпала половина месячной нормы осадков

По прогнозам синоптиков, снегопады продлятся до сегодняшнего вечера.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +13° 88% 759 мм рт. ст. 4 м/с

В уральскую столицу неожиданно для всех снова пришла зима. За прошедшие сутки в городе выпала половина месячной нормы осадков -11,8 миллиметра. По прогнозам синоптиков, снегопады продлятся, минимум, до сегодняшнего вечера.

Читайте также
Снежный сезон в Екатеринбурге продлится минимум до пятницы

— Во второй половине дня 24 апреля, ночью и утром 25 апреля в Свердловской области ожидаются налипание мокрого снега на провода и гололедица на дорогах, — говорится в сообщении Свердловского гидрометцентра.

Капризы погоды заметно осложнили жизнь уральцев. В Екатеринбурге заметно увеличились пробки. Возросло и количество аварий, как на городских дорогах, так и региональных и федеральных трассах. На борьбу со стихией там вчера были выведены 134 снегоуборочные машины.

ГИБДД всерьез задумалась о том, чтобы временно запретить движение междугородних автобусов.

Кроме того, в аэропорту Кольцово из-за непогоды не смогли приземлиться три борта, им пришлось уйти за посадку в Пермь.

Спасатели и энергетики переведены в режим повышенной готовности.

Все новости региона
 ДТП с рейсовым автобусом в Свердловской области: пострадали четыре человека
Снова беременна? Ирина Шейк на Неделе моды показала округлившийся животик
«Ливерпуль» разгромил «Рому» в матче полуфинала Лиги чемпионов
Выявлена неожиданная опасность спиртных напитков
В Америке говорят о провале истребителя Су-57
СМИ узнали о плане Запада обойти российское вето в СБ ООН
ПАСЕ признала часть Донбасса оккупированной Россией
В Китае макака отомстила туристу за неудачную шутку
Сотрудница полиции изучила бывшую своего сожителя и поплатилась
Спорт
У сборной России есть проблемы с составом перед чемпионатом мира Во вторник тренерский штаб во главе с новым тренером Ильей Воробьевым объявил состав на Шведские игры
Авто
В Россию придёт новый недорогой кроссовер Kia Корейская марка сейчас занята разработкой нового компактного кроссовера, который со временем доберётся до нашего рынка
Hi-Tech
В России рухнули цены на iPhone X Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что на данный момент он стоит почти на 20% дешевле РРЦ.
Кино
Зудина, Ургант и Михалков посетили премьеру фильма в ГУМе Показ картины по рассказам Резо Габриадзе «Знаешь, мама, где я был?» открыл 18-й фестиваль «Черешневый лес»
Недвижимость
Как обманывают россиян с жильем в Болгарии: личный опыт
5 городов, куда не стоит ехать на майские праздники
Что купить в Финляндии, продав квартиру в Москве
Стало известно, в каких городах могут провести реновацию
Леди
Как быстро подготовиться к выходу в свет – секреты российских звезд Альбина Джанабаева, Анна Седокова, Полина Гагарина и Юлианна Караулова поделились секретами красоты с «Леди.Mail.Ru»
Дети
43-летняя Татьяна Навка сообщила о пополнении в семье (фото) Ее младшая сестра недавно родила ребенка.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь