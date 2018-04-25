В Екатеринбурге за сутки выпала половина месячной нормы осадков

В уральскую столицу неожиданно для всех снова пришла зима. За прошедшие сутки в городе выпала половина месячной нормы осадков -11,8 миллиметра. По прогнозам синоптиков, снегопады продлятся, минимум, до сегодняшнего вечера.

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— Во второй половине дня 24 апреля, ночью и утром 25 апреля в Свердловской области ожидаются налипание мокрого снега на провода и гололедица на дорогах, — говорится в сообщении Свердловского гидрометцентра.

Капризы погоды заметно осложнили жизнь уральцев. В Екатеринбурге заметно увеличились пробки. Возросло и количество аварий, как на городских дорогах, так и региональных и федеральных трассах. На борьбу со стихией там вчера были выведены 134 снегоуборочные машины.

ГИБДД всерьез задумалась о том, чтобы временно запретить движение междугородних автобусов.

Кроме того, в аэропорту Кольцово из-за непогоды не смогли приземлиться три борта, им пришлось уйти за посадку в Пермь.