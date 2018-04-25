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09:41 (мск), источник: РИА Крым

Под Симферополем построят музейный комплекс «Крым в войне»

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр — РИА Новости Крым. В Симферопольском районе на территории мемориального комплекса жертвам фашистской оккупации Крыма 1941−1944 годов «Концлагерь «Красный» планируется построить новый музейный комплекс.

Источник: РИА "Новости"

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» высказал председатель Государственного совета РК Владимир Константинов.

«Условное название этого проекта — “Крым в войне”. Там будут представлены все события Великой Отечественной войны, которые проходили в Крыму. Кроме этого, будет представлена вся история Крыма, начиная с доекатерининской эпохи. Очень детально будет представлена екатерининская эпоха, Крымская и Гражданская войны, то есть все наиболее интересные вехи истории будут представлены», — рассказал Константинов.

По его словам, посещение такого музейного комплекса позволит молодым крымчанам за небольшой промежуток времени ознакомиться с основными событиями истории полуострова. Как отметил спикер крымского парламента, проект получил одобрение со стороны главы Республики.

«Концепция уже сформирована, теперь мы переходим к стадии практического обсуждения и проектирования этого комплекса», — заключил Константинов.

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