Под Симферополем построят музейный комплекс «Крым в войне»

«Условное название этого проекта — “Крым в войне”. Там будут представлены все события Великой Отечественной войны, которые проходили в Крыму. Кроме этого, будет представлена вся история Крыма, начиная с доекатерининской эпохи. Очень детально будет представлена екатерининская эпоха, Крымская и Гражданская войны, то есть все наиболее интересные вехи истории будут представлены», — рассказал Константинов.