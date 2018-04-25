«Нет времени сходить в туалет». В каких условиях работает скорая помощь

Источник: РИА Новости

Один в поле не воин

Воронежских медиков волнуют и другие вопросы: увеличение зарплаты и количества бригад скорой помощи в регионе, а также проблема страхования персонала. В начале марта более трехсот человек подписали коллективное обращение к Владимиру Путину о том, что указ президента от 7 мая 2012 года «О мерах по реализации государственной социальной политики» выполняется только на бумаге.

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«Заработная плата медицинского персонала города Воронежа близка к средней по региону, однако при ее расчете применяется некорректный подход: указанные показатели достигаются за счет того, что большинство сотрудников трудятся на 1,25−1,5 ставки и вынуждены значительно перерабатывать», — говорится в обращении.

В свою очередь в пресс-службе Министерства здравоохранения РИА Новости заявили, что с 2012 года средняя величина окладов врачей в регионах увеличилась в 2−2,5 раза. А в 2017-м в субъекты направили 1438 автомобилей скорой медицинской помощи.

Но в реальности, утверждают врачи, все не так благополучно.

Одна из бастующих, фельдшер Елена Карасева из Воронежа, объяснила РИА Новости, что из-за вредности условий труда дополнительные часы по закону должны оплачиваться отдельно, а считать зарплату нужно от ставки: по ее словам, сейчас это пятнадцать, в лучшем случае 20 тысяч рублей в месяц. Карасева рассказала, что на них активно давила администрация подстанции скорой помощи:

Моего коллегу под угрозой увольнения пытались заставить выезжать в неукомплектованной бригаде. То же самое происходило и у фельдшеров в других районах.

В пресс-службе департамента здравоохранения области, комментируя РИА Новости ситуацию, говорят, что глава региона Александр Гусев дал поручение разобраться в проблеме. Проверка комиссии показала: средних медицинских работников не хватает, парк автомобилей изношен и не укомплектован, а фонд оплаты труда спланирован некорректно.

В итоге зарплату сотрудникам выездных бригад и диспетчерской службы подняли на 30 процентов, а для привлечения кадров и снижения нагрузки на медперсонал планируется доукомплектовать штат, заключив договор с профильными колледжами по целевой переподготовке специалистов. В департаменте здравоохранения также пообещали обновить парк санитарных автомобилей и построить в Воронеже новые подстанции.

Тем не менее выезды на вызовы в одиночку пока никто отменять не собирается. Главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи Минздрава России Сергей Багненко, посетивший Воронеж, отмечает, что в некоторых случаях вполне достаточно одного фельдшера, хотя формально работники правы. «Выход из ситуации — оформление для воронежских подстанций дополнительной лицензии на неотложную помощь. Тогда на срочные вызовы будет выезжать полностью укомплектованная бригада, а на неотложные — бригада в составе одного специалиста», — предлагает он.

Но бастующим медикам это не нравится. «Так, по сути, будут узаконены выезды в неукомплектованной бригаде на менее тяжелые случаи. Но зачастую определить, насколько опасна ситуация для здоровья пациента, можно только на месте, после осмотра», — считает Елена Карасева. Кроме того, она утверждает, что повышение зарплаты и другие обещания пока остаются пустыми словами.

Не по адресу

С этой проблемой столкнулись не только в Воронеже. Сопредседатель профсоюза медработников «Действие» Андрей Коновал говорит, что врачей скорой помощи не хватает и в других городах: профессия перестала быть привлекательной.

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«В Томске фельдшеры также отказываются выезжать по одному, сначала на них давили, сейчас перестали. В Княгинино бригады скорой прямо по дороге к больным отвечают на другие вызовы, потому что нет диспетчеров. Какое-то время за них это делала уборщица, хотя это непростая работа, требующая специальной квалификации», — рассказал РИА Новости Андрей Коновал.

Впрочем, дело не только в деньгах. Ежедневно на подстанции поступает 20−30 вызовов, на которые нельзя не реагировать, хотя люди далеко не всегда обращаются по адресу.

В результате те, кому действительно нужна помощь, порой ее не дожидаются.

«Граждане пользуются тем, что звонки бесплатны, и часто вызывают нас проконсультироваться, выписать больничный лист или просто как такси до больницы. Восемьдесят пять процентов случаев — пустая трата времени», — рассказывает РИА Новости подмосковный врач скорой помощи с 37-летним стажем Михаил Каневский.

Пациенты нередко отказываются от госпитализации, а через несколько часов снова вызывают скорую. Получается двойная трата времени. По мнению Каневского, за это нужно штрафовать.

Повторно вызывают, отказавшись от первой госпитализации, — пусть платят. Это помогло бы научить тех же алкоголиков или мнимых суицидников, как пользоваться нашими услугами. Из-за постоянных ложных вызовов некогда не то что поесть, даже в туалет сходить. Михаил Каневский Врач скорой помощи

Как прокомментировали в Минздраве, если вызов заведомо ложный, КоАП предусматривает штраф в размере полторы тысячи рублей. Однако человек без соответствующего образования не способен оценить угрозу здоровью с медицинской точки зрения, а значит, не может быть оштрафован за непрофильный вызов. В итоге принимать решение о выезде бригады приходится работникам скорой, которые предпочитают не рисковать и отправляются на помощь.

«Обломали кайф»

По словам фельдшера из Нижнего Новгорода Андрея Королева (имя изменено), люди действительно не понимают, когда следует вызывать скорую.

Но есть и другая причина сложившейся ситуации — недостаток участковых врачей.

«Районы большие, а медиков мало — участковые врачи не успевают всех обойти, и люди, устав ждать, звонят нам из-за всякой ерунды: температура или палец порезали», — поясняет он.

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На подстанции, где работает Королев, на вызовы ездить по одному отказались давно — нет смысла. Реанимацию в одиночку провести как следует не получится, зато нарваться на неадекватных пациентов можно легко, объясняет фельдшер.

«У нас ведь не только мужчины работают, много девушек. С одной ехал пьяный: взял огнетушитель, начал бить стекла, а когда водитель затормозил и попытался его остановить, быстро скрылся», — приводит пример Королев. Агрессивно ведут себя и наркоманы: размахивают руками, оскорбляют медиков. Чтобы спасти человека от передозировки, ему вводят антидот, нейтрализующий действие наркотика. В итоге нужна новая доза, а врачи оказываются теми, кто «обломал кайф», говорит Андрей.

«Часами переписываем карты»

Несмотря на потраченное время, непрофильные вызовы, как правило, не оплачиваются — страховые компании, с которыми подстанции заключают договор на оплату медицинских услуг по полису ОМС, такими случаями не интересуются.

«Если я напишу в карте, что пациент пьян, страховая не заплатит — он ведь не нуждался в медицинской помощи. Вот только чтобы это понять, я должен выехать, осмотреть его и убедиться, что мы не нужны. Кроме того, часами приходится переписывать карты, иначе страховая оштрафует, ей выгодно найти нарушения», — объясняет нижегородский фельдшер.

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На защиту системы ОМС встает председатель Национального агентства по безопасности пациентов и независимой медицинской экспертизе Алексей Старченко. «У эксперта, проверяющего качество работы врачей и фельдшеров, обязательно не менее десяти лет стажа в скорой помощи, кроме того, есть дополнительная квалификация. Он проверяет отчетную документацию, жалобы пациентов, полноту оказания помощи. Ведь иногда, уже получив деньги по договору, подстанция экономит и выполняет свои обязанности в неполном объеме. Задача страховой — защитить людей от таких случаев», — объяснил он РИА Новости.