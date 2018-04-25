Полигон отходов намерены построить в Приангарье на сакральном месте

Жители Баяндаевского района бьют тревогу — на сакральном для бурятского народа месте на 127-м километре дороги Иркутск — Жигалово собираются построить полигон твердых бытовых отходов.

Место поклонения называется «Бурютын Тудэ» и официально сакральным в 2013 году. Жители поселков Люры, Бохолдой и Бахай проводят здесь обряды поклонения духам местности.

По сообщениям жителей, полигон составят 15 гектаров, к том уже вокруг зарезервировано еще 85 гектаров земли. С вопросом о правомерности передачи земель жители намерены обратиться в Байкальскую межрегиональную природоохранную прокуратуру и региональное министерство по природным ресурсам и экологии.