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08:42 (мск), источник: Uralpress.ru

Второго мая в Челябинске состоится городская легкоатлетическая эстафета

В Челябинске 2 мая состоится 86-я легкоатлетическая эстафета, 65-я кольцевая велогонка и 7-я гонка на лыжероллерах на призы администрации города.

Торжественное открытие эстафеты в 10.30, старт — в 11.00. На старт выйдет около двух тысяч спортсменов. Дистанция будет проходить от площади Революции по проспекту Ленина до улицы. Лесопарковой.

На время проведения соревнований с 9 ч.30 мин. до 15 ч. 00 мин. будет ограничено движение транспорта по проспекту Ленина и примыкающим улицам на участке ул. Цвиллинга — ул. Лесопарковая (без перекрытия последних).

Движение городского общественного пассажирского транспорта по проспекту Ленина на участке от ул. Лесопарковой до ул. Цвиллинга будет приостановлено с 11 ч. 00 мин. до 13 ч. 45 мин. Движение трамваев по ул. Цвиллинга ограничиваться не будет.

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