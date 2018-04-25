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08:52 (мск), источник: Комсомольская правда

В Омской области появятся три брендовых маршрута

Один из них будет круглогодичным, второй — летним, третий — зимним.

Источник: РИА "Новости"

Региональный минкульт определился с основными маршрутами, которыми будут заманивать туристов из других городов и стран.

Задача первого тура, видимо, в том, чтобы напомнить о том недолгом времени, когда Омск был Белой столицей. Напомним, такое название присвоил городу адмирал Колчак, который разбил здесь свой штаб.

Экскурсия «Столичный прием» включает в себя двухдневное пребывание в Омске с осмотром основных достопримечательностей и даже посещением театра.

Летом гостей региона зовут в «Край пяти озер» — они смогут насладиться красотами «омской Швейцарии», как местные жители называют Муромцевский район.

Зимой туристы смогут ощутить на себе все прелести суровой таежной природы, узнать об особенностях деревенского быта и охоты. Тур «Настоящая Сибирь» будут проводить на севере Омской области в Таре.

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