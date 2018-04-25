В Омской области появятся три брендовых маршрута
Один из них будет круглогодичным, второй — летним, третий — зимним.
Один из них будет круглогодичным, второй — летним, третий — зимним.
Региональный минкульт определился с основными маршрутами, которыми будут заманивать туристов из других городов и стран.
Задача первого тура, видимо, в том, чтобы напомнить о том недолгом времени, когда Омск был Белой столицей. Напомним, такое название присвоил городу адмирал Колчак, который разбил здесь свой штаб.
Экскурсия «Столичный прием» включает в себя двухдневное пребывание в Омске с осмотром основных достопримечательностей и даже посещением театра.
Летом гостей региона зовут в «Край пяти озер» — они смогут насладиться красотами «омской Швейцарии», как местные жители называют Муромцевский район.
Зимой туристы смогут ощутить на себе все прелести суровой таежной природы, узнать об особенностях деревенского быта и охоты. Тур «Настоящая Сибирь» будут проводить на севере Омской области в Таре.